Serena Williams a ținut să clarifice lucrurile cu privire la Meghan Markle

Serena Williams a fost prezentă la New York Fashion Week, acolo unde a vorbit și despre relația pe care o are cu Meghan Markle.

Serena Williams a fost pusă de actriță pe „lista de prieteni" și, ulterior, au apărut informații conform cărora sportiva ar fi susținut că „Meghan este doar o cunoștință".

Acum, jucătoarea de tenis a ținut să clarifice lucrurile. „Este cel mai bun om pe care îl cunosc! Meghan este cea mai drăguță și cea mai dragă prietenă. Este cea mai bună persoană", a afirmat Serena Williams, potrivit digisport.ro. Meghan Markle și Serena Williams se cunosc încă din 2010, dar s-au apropiat în 2014. Actrița este deseori văzută la meciurile campioanei din SUA.

O antrenează acum pe Simona Halep, dar Patrick Mouratoglou a fost timp de ani buni antrenorul Serenei Williams

Prezent la emisiunea „Profesie - Antrenor Sportiv" de la Canal+, francezul a dezvăluit că relația sa cu Serena a fost construită cu greu. Acesta și-a amintit de primul lor antrenament împreună și a evidențiat că americanca a avut o atitudine care l-a deranjat, dând dovadă de aroganță. Mouratoglou a pus piciorul în prag imediat și i-a impus marii campioane o serie de reguli pe care să le respecte, iar timpul a demonstrat că strategia sa a dat roade.

„Îmi amintesc de primul antrenament cu Serena. Eram la Wimbledon și ea a ajuns dimineața pe teren, eu am fost acolo înaintea ei. O salut și nu-mi răspunde, de parcă aș fi fost un străin. Nu spun nimic, ne apucăm de antrenament, după un sfert de oră vorbesc cu ea și nici nu se uită la mine, parcă n-aș fi vorbit. Așa că am așteptat ca ea să se așeze și când s-a așezat i-am spus ceva ce a surprins-o: Ascultă, dacă vrei ca totul să meargă bine, va trebui să respecți două, trei reguli. Iar regula numărul unu este următoarea: când ajungi dimineața, te uiți la mine și mă saluti și regula numărul doi, când vorbesc cu tine, te uiți la mine și îmi răspunzi!

Am știut după aceea că era modul ei de a prelua puterea, știa că este impunătoare. În plus, știa că reprezintă ceva foarte puternic și încerca să preia puterea asupra oamenilor cu un comportament care intimidează enorm. Așa că a fost foarte important la început să punem bazele colaborării noastre, baze care ne-ar putea oferi șansa ca aceasta să funcționeze”, a spus Mouratoglou.

