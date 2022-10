Semințele de in te ajută să slăbești. Cum ar trebui să le consumi corect

Să vedem cum trebuie consumate pentru a obține un maximum de beneficii. Obezitatea este o problemă majoră de sănătate în zilele noastre, fiind un factor de risc pentru anumite afecțiuni degenerative, cum ar fi diabetul și bolile cardiovasculare. Ca urmare, pierderea în greutate capătă o mare importanță nu doar pentru sănătate, ci și pentru bunăstarea mentală.

În acest sens, semințele de in par a fi singurul superaliment capabil să abordeze această problemă într-un mod bine țintit. Produse din planta Linum usitatissimum, semințele de in sunt foarte bogate în nutrienți, fibre, omega-3 și au beneficii incredibile pentru sănătate.

De fapt, se știe că îmbunătățesc digestia, reduc riscul bolilor de inimă, diabet de tip 2 și chiar cancer. Cu toate acestea, semințele de in ar putea ajuta, de asemenea, la ajuta în procesul de pierdere în greutate prin accelerarea metabolismului.

Să vedem împreună cum se trebuie să le consumăm în cel mai bun mod pentru a obține maximum de beneficii de pe urma acestor semințe considerate „semințe ale sănătății”.

Semințele de in și slăbirea

În primul rând, semințele de in ajută la pierderea în greutate, deoarece sunt bogate în fibre și, prin urmare, favorizează sațietatea. Acest lucru ajută la suprimarea dorinței de a mânca, reducând astfel caloriile pentru pierderea în greutate. În plus, tractul digestiv este stimulat de alimentele bogate în fibre și ajută la eliminarea unor probleme precum constipația.

Semințele de in sunt, de asemenea, bogate în acizi grași Omega-3, care, printre altele, pot ajuta la menținerea sănătății inimii și la scăderea nivelului de colesterol rău. Persoanele care suferă de hipertensiune arterială le pot consuma și pentru a-și menține tensiunea arterială sub control. Deși impactul lor asupra pierderii în greutate este încă neclar și sunt necesare mai multe studii, s-a dovedit, de asemenea, că omega-3 reduc inflamația, luptă împotriva bolilor autoimune și reduc riscul unor tipuri de cancer.

În plus, semințele de in sunt bogate în lignină, un polimer complex din pereții celulari ai plantelor, care conferă plantelor textura lor rigidă sau lemnoasă. Cercetările recente au descoperit că această componentă a semințelor de in nu doar că ajută la pierderea în greutate, dar poate, de asemenea, să reducă tensiunea arterială și să susțină sănătatea rinichilor.

În plus, semințele de in sunt o sursă bună de proteine: aproximativ 100 grame de semințe de in conțin 18 grame de proteine. Acest macronutrient esențial are nevoie de mult timp pentru a se digera și este bogat în aminoacizi, esențiali în repararea celulelor și creșterea musculară. Consumând mai multe proteine, senzația de sațietate crește și poți dezvolta o forță musculară mai mare.

Cum se consumă semințele de in

Pentru a obține toate beneficiile semințelor de in, este bine să le măcinați înainte de consum pentru că altfel s-ar putea să nu puteți extrage toți nutrienții. De asemenea, este logic să beți multă apă atunci când adăugați semințe de in în dietă, deoarece pentru a-și face treaba, fibrele au nevoie de apă pentru a se mișca prin sistemul digestiv.

Există două tipuri de semințe de in: galbene și maro. Ambele sunt la fel de hrănitoare și benefice pentru sănătate. Prăjește semințele, iar apoi măcină-le într-o pulbere, care poate fi păstrată într-un recipient ermetic și folosită ca dressing pentru salate sau smoothie-uri.

Persoanele care suferă de tensiune arterială scăzută, glicemie crescută, constipație, diaree și probleme hormonale ar trebui să aibă grijă și să evite consumul de semințe de in. Cel mai bine ar fi să consultați medicul.

