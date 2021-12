Selly și Societatea Română de Cruce Roșie lansează Campania ToțiLaȘcoală, pentru a preveni abandonul școlar

Selly, unul dintre cei mai cunoscuți vloggeri din România, lansează Campania ToțiLaȘcoală, în colaborare cu Societatea Română de Cruce Roșie. Este o inițiativă de prevenire a abandonului școlar, mai ales în zonele defavorizate ale țării, invitând oamenii să cumpere un ghiozdan, iar un alt ghiozdan va merge către un copil care nu are, încurajându-l astfel să nu renunțe la școală.

A vorbit atât de mult despre sistemul educațional din România, iar acum Selly s-a apucat să facă ceva concret în acest sens, demonstrând încă o data că mic cu mic putem schimba lucrurile în această țară.

“De ce te-ai lasat de școală”? - este întrebarea pe care o primesc, mai devreme sau mai târziu, foarte mulți copii care vin, în special, din medii defavorizate. Eu sunt Selly, și nu, nu m-am lăsat de scoală… Anul trecut, după ce am dat BAC-ul, am început o dezbatere pe tema sistemului de învățământ, care, în opinia mea, e un sistem împietrit în timp, un sistem care se concentrează foarte mult pe memorare, dar care ignoră complet subiecte și materii întregi care ar fi foarte de folos pentru toți tinerii, cum ar fi educația financiară, educația civică, educația pentru sănătate și așa mai departe. Iei bacul, ieși pe poarta școlii la 18 ani, poate chiar ai fost un elev model, note mari la română, la matematica. Știi să faci integrale, știi pe de rost comentariul la Moara cu Noroc, dar știi prea puțin despre cum funcționează lumea reală, despre economie, despre bani, despre instituțiile statului. Ai drept de vot, dar știi foarte puțin despre cum funcționează sistemul politic. Ai 18 ani, răspunzi în fața legii, dar nu ai habar despre legile din țara asta., spune Selly.

Selly și-a propus reformarea sistemului de învățământ

Anul trecut, mi-am propus să fac tot cee ace îmi stă în putință ca să schimb, măcar puțin, sistemul de învățământ. Și am început să caut soluții, problemele știindu-le deja. Am avut multe întâlniri cu experți în politici educaționale, cu profesori, cu foști miniștri ai educației, încercând să găsesc câteva soluții. Eram conștient că asta nu e o chestie care se întâmpla peste noapte. O reformă adevărată a sistemului educațional, chiar și dacă România s-ar apuca astăzi de ea, ar dura cel mai probabil peste 10 ani.

Eu voiam să schimb sistemul de învățământ, dar am realizat că în România nici măcar nu putem vorbi despre un singur sistem de învățământ. Diferența dintre școlile bune, de la orașe, și mediul rural, școlile de la țară este uriașă. Sunt două lucruri total diferite., declară vloggerul.

Educația este unul dintre cei mai importanți factori atunci când vorbim despre dezvoltarea unei societăți, căci accesul la cunoaștere și informație infuențează gândirea generațiilor care vin și, implicit, crește calitatea vieții.

Constituția României spune că fiecare copil are dreptul la educație. Însă cât de diferită este educația asta în funcție de unde ai avut norocul sau ghinonul să te naști? Și mai e o problemă imensă: abandonul scolar. Cu cât o zonă e mai săracă, cu atât abandonul școlar din acea zonă e mai mare. Atât din cauza condițiilor din școli, unde ai toaletă în curte, unde iarna este frig, cât și din cauza părinților, care preferă să pună copiii la muncă, să îi ajute la treburile gospodăriei. Dar de multe ori e și pur și simplu din cauza sărăciei. Nu au rechizite, nu au ghiozdane, nu au caiete, nu au minimul necesar pentru a putea merge la școală. Poate nici nu au o pereche de încălțăminte care să nu fie rupte și jerpelite. Și atunci, normal ca nu merg. Nu poți merge la școală dacă nu ai un caiet și un pix, dacă părinții te încurajează să stai acasă sau dacă școala se face într-o clădire veche de 100 de ani și unde toaleta e în curte…, mai spune influencerul.

Tot mai puțini elevi în școlile din România

Anul asta, au început școala 2,9 milioane de elevi. Numărul lor a scăzut cu aproape 1 milion în ultimii 18 ani. Și din cauza migrației, și din cauza îmbătrânirii demografice, dar și din cauza abandonului școlar. Din cauză că statul a facut prea puțin pentru ca acești copii din medii defavorizate să aiba acces la educație. În mediul rural, în 8 ani de învățământ, cam un sfert abandonează școala pe parcurs. Un sfert dintr-o generație care nu termină 8 clase. Știu că nu putem noi acum să batem din palme și să facem sistemul mai bun, să avem școli mai bune, să nu mai existe abandon școlar. E imposibil. Însă putem face pași mici spre mai bine. Și dacă reușim să trimitem la școală 100-200 de copii, asta e o realizare enormă pentru mine. Chiar dacă, la nivelul țării, nu înseamnă mare lucru, 200 de copii care au șansa de a-și face un viitor, care au acces la educație, e ceva. Nu putem schimba peste noapte programa școlară și nici nu putem ridica 100 de școli moderne acolo unde este nevoie. Însă ceva putem face. Putem să ajutăm copiii care au nevoie cu rechizite: ghiozdane, caiete, pixuri. Putem să îi ajutăm cu încălțăminte și hăinuțe. Pentru că asta este unul din motivele abandonului școlar din România -- pur și simplu, nu au minimul necesar ca să meargă la școală. , mai spune Selly.

Am înființat o fundație caritabilă, Fundația Selly, și de astăzi începem prima campanie caritabilă. Se numește TotiLaScoala și este în parteneriat cu cea mai importantă organizație umanitară nonguvernamentală din România: Crucea Roșie Română. Am făcut un site: totilascoala.ro, de unde puteți achiziționa rechizite, tricouri, hanorace, stickere, huse de telefon, de toate. Astfel, dacă tu cumperi un ghiozdan, un alt ghiozdan ajunge la un copil care are nevoie de el. De fiecare data când cumpărați ceva de pe acest site, absolut tot profitul generat merge către achiziționarea de rechizite pentru copiii din zonele defavorizate ale României. Iar eu vă voi ține la curent cu ce vom realiza prin această campanie. Desigur, puteți dona și direct, fără să cumpărați un produs. Și eu am făcut o donație considerabilă, pentru a vă încuraja și pe voi să o faceți. Tot profitul va ajunge la Crucea Roșie, cea mai serioasă organizație umanitară din lume, căci au tot ce le trebuie din punct de vedere logistic pentru a duce rechizite copiilor din aceste zone defavorizate.

“Un copil își construiește viitorul învățând. Dar pentru un copil provenit dintr-o familie nevoiașă este de cele mai multe ori imposibil să meargă la școală, din cauza numeroaselor lipsurilor: lipsa rechizitelor, a hainelor, a încălțărilor sau lipsa hranei. Pandemia COVID-19 a acutizat nevoile familiilor sărace, ceea ce a dus la creșterea abandonului școlar. Campania Toți la Școală, inițiată de Fundația Selly și susținută de Crucea Roșie Română este pentru copiii vulnerabili din România încă o șansă de a schimba povestea vieții lor. Educația este singura soluție de a rupe lanțul vicios al sărăciei și ne dorim să păstrăm cât mai mulți copii în sistemul educațional.”, a declarat Ioan Silviu Lefter, director general Crucea Roșie Română

Campania TotiLaScoala e doar începutul pentru mine. Plănuiesc și proiecte mai mari în zona educației. Am vorbit destul despre asta. E timpul să și fac ceva. Și aș vrea să ne implicăm cu toții pentru a avea o Românie mai educată., incheie Andrei Șelaru (Selly).

