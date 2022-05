Şeful serviciilor secrete ucrainene: Lovitură de stat pentru îndepărtarea lui Putin, deja în curs în Rusia

Generalul-maior Budanov este, însă, cunoscut şi pentru că a prezis corect când Rusia va invada Ucraina, deşi alţi oficiali de la Kiev erau sceptici în mod public.

„Punctul de cotitură va fi în a doua parte a lunii august”, a declarat el pentru Sky News, citat de G4Media, adăugând că „majoritatea acţiunilor de luptă active se vor fi încheiat până la sfârşitul acestui an”. ”Ca urmare, vom reinstala puterea ucraineană în toate teritoriile pe care le-am pierdut, inclusiv Donbas şi Crimeea”, susţine el.

„Ştim totul despre inamicul nostru. Ştim despre planurile lor aproape pe măsură ce sunt făcute”, afirmă oficialul ucrainean, adăugând că „Europa vede Rusia ca pe o mare ameninţare”, se teme de agresiunea ei. „Ne luptăm cu Rusia de opt ani şi putem spune că această putere rusă foarte mediatizată este un mit”, dă el asigurări.

Budanov a mai spus şi că, odată înfrânt în Ucraina, liderul rus va fi înlăturat de la putere, dar şi că ţara se va dezintegra.

"Va duce în cele din urmă la schimbarea conducerii Federaţiei Ruse. Acest proces a fost deja lansat şi merge în această direcţie”, a susţinut el. Întrebat dacă înseamnă că o lovitură de stat este în curs, Budanov a răspuns afirmativ, mai scrie sursa citată.

Lavrov: Occidentul a declarat un război hibrid împotriva Rusiei

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a afirmat că Occidentul a declarat un „război hibrid total” împotriva Rusiei și acum este greu de spus cât av dura conflictul, scrie Sky News.

Lavrov a spus, la Moscova, că după ce Oocidentul a declarat „război hibrid total” Rusiei este greu de prevăzut cât va dura conflictul cu Occidentul.

El continuă spunând că eforturile de a izola Rusia sunt „condamnate”.

Lavrov spune că „politicienii occidentali ar trebui să înțeleagă că eforturile lor de a izola țara noastră sunt în zadar”, scrie Mediafax.

Alexander J. Motyl este profesor de științe politice la Universitatea Rutgers-Newark. Specialist pe Ucraina, Rusia și URSS, precum și pe naționalism, revoluții, imperii și teorie, el este autorul a 10 cărți de non-ficțiune, printre care: “Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires” și “Why Empires Reemerge: Imperial Collapse and Imperial Revival in Comparative Perspective.” Acesta a scris un articol de opinie în publicația The Hill unde a abordat subiectul dispariției Rusiei:

„Este din nou 1991 și, acum ca și atunci, factorii de decizie și analiștii occidentali sunt îngroziți să se confrunte cu cele două mari întrebări „ce-ar fi dacă" ridicate de războiul calamit al președintelui rus Vladimir Putin cu Ucraina: „ce se întâmplă dacă Federația Rusă calcă pe urmele Uniunii Sovietice și este pe punctul de a se prăbuși? Ce se întâmplă dacă, încă o dată, procesul este condus de factori interni și nu putem face nimic în privința asta?"

