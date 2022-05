„Pregătiți-vă pentru dispariția Rusiei”. Care sunt predicțiile înspăimântătoare pentru Putin, ale unui mare istoric american

Alexander J. Motyl este profesor de științe politice la Universitatea Rutgers-Newark. Specialist pe Ucraina, Rusia și URSS, precum și pe naționalism, revoluții, imperii și teorie, el este autorul a 10 cărți de non-ficțiune, printre care: “Imperial Ends: The Decay, Collapse, and Revival of Empires” și “Why Empires Reemerge: Imperial Collapse and Imperial Revival in Comparative Perspective.” Acesta a scris un articol de opinie în publicația The Hill unde a abordat subiectul dispariției Rusiei: