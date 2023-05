Școlile românești, mult mai sigure decât cele din Serbia

Ministerul Afacerilor Interne lucrează în permanență în materie de prevenire a violenței în școli. Doar în primele trei luni ale acestui an, Poliția Română a efectuat peste 5.000 de activități informative adresate elevilor, chiar în școli. Au fost prezentate aspecte juridice legate de infracțiunile de bullying (atât în offline cât și în online), efectele consumului de droguri și alte elemente legate de delincvența juvenilă.



Informațiile oferite de polițiști au ajuns la 180.000 elevi, dintre care 58.000 sunt din clasele I-IV, 83.000 sunt din clasele V-VIII și 40.000 din învățământul mediu. Ca împărțire după tipul localității: circa 100.000 sunt din mediul urban și 80.000 din mediul rural.



Tot în acest an, în cadrul programelor extra-școlare de tip ”Școala Altfel”, specialiști din cadrul Ministerului Afacerilor Interne prezentat elevilor și profesorilor informații despre consecințele violenței în școli și efectele negative ale drogurilor. La aceste discuții au luat parte 25.000 elevi și 1.400 de profesori și învățători.



Toate aceste acțiuni se înscriu într-un proiect comun al Ministerului Afacerilor Interne și al Ministerului Educației. Este vorba despre ”Planul Național Comun de Acțiune pentru creșterea gradului de siguranță a elevilor și a personalului didactic și prevenirea delincvenței juvenile”, care a fost revizuit în luna august a anului trecut, pentru a răspunde necesităților momentului. În acest set de acțiuni, MAI se ocupă de prevenirea și de combaterea infracțiunilor din unitățile de învățământ și din proximitatea lor, iar administratorii școlilor au obligația de a lua măsuri pentru asigurarea pazei școlilor.



Mai există și un alt plan de acțiune al MAI și ME, referitor la prevenirea faptelor de port sau folosire fără drept de obiecte periculoase în școli. Acesta presupune atât informarea elevilor cu privire la consecințele unor asemenea fapte, cât și crearea de parteneriate cu cadrele didactice și asociațiile de părinți, în importanța semnalării unor asemenea fapte. Planul a fost întocmit luna trecută, deci înainte de tragediile din Serbia.

