Data publicării:

Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate

Autor: Ioan-Radu Gava | Categorie: Politica
Foto: Agerpres
Foto: Agerpres

Analistul politic Bogdan Chirieac a comentat disensiunile tot mai evidente apărute între Partidul Social Democrat și Uniunea Salvați România și scenariul scoaterii USR de la guvernare.

Sorin Grindeanu a anunțat convocarea, pentru luni, a unei reuniuni a Biroului Permanent Național, cu scopul de a analiza situația apărută în interiorul Coaliției de guvernare după reacțiile „unor parteneri” față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu. Pe surse, România TV a titrat că social-democrații au în vedere scoaterea USR de la guvernare, ca urmare a atitudinii total inoportune de a boicota funeraliile fostului președinte al României.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune, Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat acest scenariu. El a arătat ce ar presupune un Guvern fără Uniunea Salvați România în componența sa și care ar fi beneficiile pentru țară ale unui astfel de Executiv.

„Scoaterea USR de la guvernare ar însemna multă stabilitate pentru coaliție. În acest moment, factorul perturbator în coaliție sunt cei de la USR și există atacuri la baionetă între PSD și USR“, a precizat analistul politic, exprimându-și însă scepticismul că partidul condus de Dominic Fritz va putea fi scos de la guvernare, „fiindcă este partidul președintelui Nicușor Dan“.

„USR a obținut 8% la alegerile europarlamentare și 12% la parlamentarele din 1 Decembrie, cu doamna Elena Lasconi în turul 2 la alegerile prezidențiale. Elena Lasconi a împins partidul, altminteri era tot în 6-8%. În acest moment este partidul dominant în coaliție, iar acest lucru se datorează președintelui Nicușor Dan“, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI                      -                  EXCLUSIV  Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Foto: Dominic Fritz

Chirieac: Nicușor Dan nu va renunța la partidul prezidențial care devine USR

Analistul politic a vorbit și despre scenariul în care, dacă social-democrații nu vor putea scoate USR din Guvern, se vor retrage ei din Executiv.

„Dacă pleacă PSD, atunci vom avea un guvern minoritar, susținut sau nesusținut de PSD. Fără PSD, această coaliție nu poate să existe. Fără USR poate. Acum au o majoritate și ar fi bună pentru schimbarea legislației, pentru însănătoșirea statului putred, numai că nu se poate. USR, în acest moment, se dovedește că nu e partid politic, ci un ONG“, a explicat Bogdan Chirieac.

El a mai arătat de asemenea distanțarea pe care Ilie Bolojan a luat-o față de USR, după ce premierul a mers la funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu, în timp ce președintele în funcție, Nicușor Dan, a evitat participarea, chiar dacă se afla la lucru în incinta aceleiași clădiri.

„Eu nu văd o soluție și o posibilitate ușoară de a ieși din asta. Nicușor Dan nu va renunța la partidul prezidențial care devine USR. A fost întotdeauna, pentru că dânsul a fost candidatul USR prezentat ca independent. USR are adepți în marile orașe, în zonele intens urbanizate, în timp ce PSD are în toată țara. În plus, nu doar PSD este profund nemulțumit de USR. Și PNL este la fel.

De altfel, la funeraliile lui Ion Iliescu, Ilie Bolojan s-a despărțit clar de USR. A participat la funeralii, deși sunt convins că nu-l iubea pe Ion Iliescu. Mulți dintre noi nu putem spune că l-am iubit pe Ion Iliescu, dar era o formă de respect față de statul român. Ion Iliescu nu a fost condamnat de justiție. Situația este extrem de complicată și este rezultată din alegerile fără cap pe care le-am făcut anul trecut și anul acesta“, a mai analistul politic.

CITEȘTE ȘI                      -                      Ziua în care Nicușor Dan și USR l-au copiat pe Putin. Exemplul pe care ar fi putut să-l ia de la Biden, Obama și Hillary Clinton / foto

Bogdan Chirieac a arătat de asemenea cum profită USR de faptul că se află la guvernare și își plantează oamenii în majoritatea instituțiilor de stat, „cu acordul lui Nicușor Dan“, în timp ce Ilie Bolojan este obligat să ia măsuri dure care afectează populația generală.

„Dacă Nicușor Dan ar avea alternativă la Ilie Bolojan, l-ar schimba ieri, dar nu are alternativă“, a zis Bogdan Chirieac.

„Ilie Bolojan ia măsuri dure, dar fără aceste măsuri, România intră în încetare de plăți. Sigur că nu suntem de acord și nu cred că trebuia lovit mediul privat în această manieră cumplită, dar nu are succes pe zona de tăiere de cheltuieli la stat, a pus toată povara pe umerii populației, întreprinderile de stat se apără foarte bine, iar USR profită pe față să-și pună oamenii în aceste întreprinderi. În toate nodurile de rețea apar USR-iști. Lucrul ăsta nu se întâmplă fără acordul președintelui Nicușor Dan. Poate că o să înțelegem, la 35 de ani de la revoluție, cât de important e votul și că trebuie să analizezi cu atenție atunci când votezi, să nu votezi strict emoțional, așa cum se întâmplă, din nefericire, adesea în țara noastră“, a conchis Bogdan Chirieac.

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
08 aug 2025, 21:57
Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate
08 aug 2025, 14:51
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
08 aug 2025, 10:27
MDLPA: Proiectul de lege privind reducerea cu 20 la sută a posturilor în administrația locală, în transparență publică
Ședință de guvern, pe ordinea de zi  Proiectul de lege privind plata pensiilor private
08 aug 2025, 08:59
Numire nouă în Guvern: cine este noul consilier al premierului Bolojan
06 aug 2025, 19:13
ParintiSiPitici.ro
„Nu este obraznic, ci genial!” 8 comportamente „exasperante” ale copilului care arată că are o inteligență ridicată
08 aug 2025, 20:17
Haos cu noi taxe pentru români, pe case și mașini. Bogdan Chirieac: Mi se pare incredibil. E chiar o chestie periculoasă
04 aug 2025, 22:05
Sute de mii de români s-au trezit fără terenuri după cadastrarea ”gratuită”. Ministrul Attila confirmă: A trimis control la ANCPI
04 aug 2025, 22:56
Detaliile înmormântării lui Ion Iliescu sunt discutate de Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat
04 aug 2025, 19:08
Guvernul României, nou pachet de sprijin pentru sinistrații din Suceava și Neamț
04 aug 2025, 14:30
Comitetul de Organizare a Funeraliilor de Stat se reunește pentru a stabili detaliile înmormântării lui Ion Iliescu
04 aug 2025, 14:41
Sumele date de Guvern pentru familiile afectate de inundaţiile din Suceava şi Neamţ
01 aug 2025, 14:23
Ministru PSD, reușită în Guvern de 103 milioane de lei. Cine beneficiază de ajutorul de stat
31 iul 2025, 13:33
Reintroducerea controalelor la frontierele interne, pe masa Guvernului, astăzi
31 iul 2025, 08:25
Guvernul amână decizia pe pachetul 2 de reforme până în august, în așteptarea rectificării bugetare (surse)
30 iul 2025, 14:07
România, producție record în agricultură în 2025. An excepțional ce poate crește PIB-ul cu până la 6-7%. Florin Barbu: Nu a fost așa în ultimii 30 de ani
30 iul 2025, 12:42
”Cea mai bună ovină este din România”. Exportăm 5 milioane de capete spre Orientul Mijlociu. Arabii vor să-și facă aeroport în Giurgiu, special pentru asta
30 iul 2025, 11:50
CSM, după ce Bolojan a anunțat reforma „pensiilor speciale” din Justiție: Manifestare abuzivă și discreționară a Guvernului
29 iul 2025, 18:04
Desființarea funcției de viceprimar în comunele mici. Preşedintele ACoR, anunț după discuțiile cu Bolojan
29 iul 2025, 17:34
Impozitarea proprietății, pe agenda discuțiilor dintre Guvern și autoritățile locale. Bolojan, precizări / galerie foto
29 iul 2025, 16:53
Controlul de la Romsilva a scos la iveală ”o realitate ascunsă sub preș ani la rând”. Diana Buzoianu: A fost trimis la Parchetul General
29 iul 2025, 14:49
Pensiile magistraților, schimbare cu impact masiv, spune Ilie Bolojan. Elena Cristian, sceptică: Nu vor putea fi atinse
29 iul 2025, 15:52
Ilie Bolojan, răspuns pentru DC NEWS, despre Anghel Saligny: Vor să termine mai repede? Foarte bine, pot să contracteze credite
29 iul 2025, 14:16
Rogobete pune controlul pe Spitalul Floreasca. Cazul de la care a pornit totul. Huşanu (SANITAS): Vă spun sincer, nu cred
28 iul 2025, 13:09
Gestul care ar destabiliza coaliția, după demisia lui Anastasiu: Nu cred că își permite cineva așa ceva
28 iul 2025, 14:10
Dilema momentului pentru Ilie Bolojan după demisia lui Dragoș Anastasiu. Răspunsul ChatGPT
28 iul 2025, 10:26
Demisia lui Dragoș Anastasiu și șpaga de supraviețuire. Chirieac: "Este halucinant. Ar trebui să ne pună pe gânduri"
27 iul 2025, 18:22
USR se înghesuie la sinecuri. A ”capturat” conducerea strategică a unei companii de stat. Miruță susține că nici nu știe din ce partid sunt
27 iul 2025, 15:16
Își dă demisia Dragoș Anastasiu? Anunțul zilei după mita la ANAF și dezvăluirea DNA
27 iul 2025, 10:09
Demiterea lui Anastasiu, conform Constituției. Avocatul Toni Neacșu explică ”puterea” prim-ministrului Bolojan
26 iul 2025, 21:48
”Dragoș Anastasiu s-a încurcat în propriile minciuni”. Consiliera lui Bolojan: demn ar fi să dea dovadă de onoare, să-și fi înregistrat deja demisia
26 iul 2025, 19:02
Dr. Herman Berkovits, numit în funcţia de consilier onorific al ministrului Sănătăţii
26 iul 2025, 15:54
”Închide și tu ochii”. Ministru, amenințat pentru schimbările din companiile de stat
25 iul 2025, 17:49
Dragoș Anastasiu și-a luat consilieră la Guvern. Cine este Luciana Simona Enache-Pirtea
24 iul 2025, 22:38
Guvernul pune capăt privilegiilor locative ale bugetarilor. Adio chirii de 60 de lei și locuințe de serviciu
24 iul 2025, 16:55
Dumitru Costin: ”Statul se comportă ca un golan” cu investițiile Anghel Saligny. Exemplu din piață
23 iul 2025, 20:38
Ce se întâmplă cu firmele din Anghel Saligny lăsate cu ochii în soare de Guvern, care rupe, unilateral, contractul - Video
22 iul 2025, 19:37
Cele șapte companii care generează pierderi de 2 miliarde de lei. Lista neagră a banilor pierduți de stat
22 iul 2025, 19:38
Burcea, ANAT: România va dispărea definitiv de pe piața turistică internațională, după decizia ministrului Miruță. ”Este ridicol. Buget de firmă, nu de țară”
22 iul 2025, 19:25
Dispare coplata în consultațiile prin CNAS, în clinicile private. Ținta ministrului Rogobete în asigurări
21 iul 2025, 18:58
Alexandru Rogobete: Medicii vor asigura consultații în ambulatoriu până la ora 20:00, prin rotație
21 iul 2025, 18:38
Reforma anunțată de Bolojan în sănătate: Criterii de performanță pentru medici și personalul medical. Ce măsuri noi vor fi luate
21 iul 2025, 18:12
Ministrul Mediului ia în calcul cotele de vânătoare pentru urși: Să aducem normalitatea în dezbatere
21 iul 2025, 16:55
Primarul din Mischii le cere cetăţenilor să salveze comuna de la desfiinţare prin schimbarea domiciliului
21 iul 2025, 10:30
Fifor (PSD), după ce Bolojan a anunțat reducerea banilor pentru „Anghel Saligny”: Nu blocați dezvoltarea comunităților! Opriți-vă!
19 iul 2025, 18:36
Restructurări la Guvernul României: Bolojan desființează 40% din posturi. Lista completă a schimbărilor - FOTO
18 iul 2025, 15:57
Guvernul cheltuie 1 milion de lei pe lună pentru 30 de mașini, pe lângă combustibil. Șeful Cancelariei, Jurca: ”A fost un șoc și pentru mine”. Schimbări de răsunet în Executiv
18 iul 2025, 15:18
Anunțul momentului pentru pensionari. Ce se întâmplă cu recalcularea
18 iul 2025, 15:03
De când revine programul Rabla, cu schimbări la valorile voucherelor. Precizări de ultim moment
17 iul 2025, 13:36
Ministerul de Interne sărbătorește 163 de ani de existență. Nicușor Dan și miniștrii Guvernului Bolojan, prezenți la eveniment - FOTO
16 iul 2025, 14:22
Țoiu spune că a găsit detașări în MAE de la... Grădinița Bobocel
13 iul 2025, 22:44
Cele mai noi știri
acum 3 minute
Astronautul american Jim Lovell, comandantul misiunii Apollo 13, a murit
acum 18 minute
Record greu de bătut: Avram Iancu a traversat toată Europa înot, fără costum de neopren
acum 21 de minute
Femeie, înjunghiată de un necunoscut pe stradă, în București
acum 36 de minute
Ofensivă secretă ordonată de Trump: Pentagonul ar urma să atace cartelurile de droguri din America Latină. Președintele Maduro, în centrul acuzațiilor
acum 1 ora 33 minute
Guvernul Bolojan vrea să limiteze retragerea banilor din Pilonul II de pensii. Bogdan Chirieac: Este pur și simplu groaznic! Sunt banii oamenilor economisiți de o viață
acum 1 ora 47 minute
Românii din Cernăuți fac apel la Țoiu ca Ucraina să nu le închidă școlile românești: Dacă nu vom avea şcoală, nu vom avea nici biserică, nici identitatea noastră
acum 2 ore 8 minute
Mărturie cutremurătoare a unei tinere salvate de la înec de un polițist român aflat în concediu, în Creta: În acea clipă critică, doar el a făcut asta! - Foto în articol
acum 2 ore 8 minute
Zelenski nu acceptă cedări teritoriale fără referendum național, deși americanii și rușii negociază un acord pentru summit-ul Trump-Putin
Cele mai citite știri
pe 7 August 2025
Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol
pe 7 August 2025
Risc major pentru USR după decizia lui Dominic Fritz privindu-l pe Ion Iliescu. Ce urmează pentru Nicușor Dan
pe 7 August 2025
Gafă la Untold 2025. Momentul petrecut pe scena principală i-a lăsat mască pe festivalieri - Video
pe 7 August 2025
Viitură pe Transfăgărășan, zeci de autoturisme sunt blocate
pe 7 August 2025
Emil Constantinescu: Acest om nu a fost înmormântat cu onoruri naționale, dar sute de mii de români au participat la adunarea de doliu din Piața Revoluției
Sursa foto: Agerpres De ce plătesc pensionarii și nu deținuții, întreabă un sindicalist? Tot el ar fi trebuit să răspundă

de Val Vâlcu

Dragoș Anastasiu/ Agerpres Stanley Milgram-testul de obediență care îl ține pe Dragoș Anastasiu la Guvern, în ciuda scandalului de corupție

de Val Vâlcu

Banc din epoca Ceaușescu, care spune totul pentru nostalgicii lui

de Val Vâlcu

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel