Scoaterea USR de la guvernare, pe masa PSD?! Excesele partidului condus de Dominic Fritz în timp ce românii sunt afectați de măsurile de austeritate

Sorin Grindeanu a anunțat convocarea, pentru luni, a unei reuniuni a Biroului Permanent Național, cu scopul de a analiza situația apărută în interiorul Coaliției de guvernare după reacțiile „unor parteneri” față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu. Pe surse, România TV a titrat că social-democrații au în vedere scoaterea USR de la guvernare, ca urmare a atitudinii total inoportune de a boicota funeraliile fostului președinte al României.

Într-o intervenție telefonică la postul de televiziune, Bogdan Chirieac, analist politic, a comentat acest scenariu. El a arătat ce ar presupune un Guvern fără Uniunea Salvați România în componența sa și care ar fi beneficiile pentru țară ale unui astfel de Executiv.

„Scoaterea USR de la guvernare ar însemna multă stabilitate pentru coaliție. În acest moment, factorul perturbator în coaliție sunt cei de la USR și există atacuri la baionetă între PSD și USR“, a precizat analistul politic, exprimându-și însă scepticismul că partidul condus de Dominic Fritz va putea fi scos de la guvernare, „fiindcă este partidul președintelui Nicușor Dan“.

„USR a obținut 8% la alegerile europarlamentare și 12% la parlamentarele din 1 Decembrie, cu doamna Elena Lasconi în turul 2 la alegerile prezidențiale. Elena Lasconi a împins partidul, altminteri era tot în 6-8%. În acest moment este partidul dominant în coaliție, iar acest lucru se datorează președintelui Nicușor Dan“, a explicat Bogdan Chirieac.

CITEȘTE ȘI - EXCLUSIV Elena Lasconi sfidează conducerea USR. Decizie în ziua înmormântării lui Ion Iliescu / foto în articol

Foto: Dominic Fritz

Chirieac: Nicușor Dan nu va renunța la partidul prezidențial care devine USR

Analistul politic a vorbit și despre scenariul în care, dacă social-democrații nu vor putea scoate USR din Guvern, se vor retrage ei din Executiv.

„Dacă pleacă PSD, atunci vom avea un guvern minoritar, susținut sau nesusținut de PSD. Fără PSD, această coaliție nu poate să existe. Fără USR poate. Acum au o majoritate și ar fi bună pentru schimbarea legislației, pentru însănătoșirea statului putred, numai că nu se poate. USR, în acest moment, se dovedește că nu e partid politic, ci un ONG“, a explicat Bogdan Chirieac.

El a mai arătat de asemenea distanțarea pe care Ilie Bolojan a luat-o față de USR, după ce premierul a mers la funeraliile fostului președinte al României, Ion Iliescu, în timp ce președintele în funcție, Nicușor Dan, a evitat participarea, chiar dacă se afla la lucru în incinta aceleiași clădiri.

„Eu nu văd o soluție și o posibilitate ușoară de a ieși din asta. Nicușor Dan nu va renunța la partidul prezidențial care devine USR. A fost întotdeauna, pentru că dânsul a fost candidatul USR prezentat ca independent. USR are adepți în marile orașe, în zonele intens urbanizate, în timp ce PSD are în toată țara. În plus, nu doar PSD este profund nemulțumit de USR. Și PNL este la fel.

De altfel, la funeraliile lui Ion Iliescu, Ilie Bolojan s-a despărțit clar de USR. A participat la funeralii, deși sunt convins că nu-l iubea pe Ion Iliescu. Mulți dintre noi nu putem spune că l-am iubit pe Ion Iliescu, dar era o formă de respect față de statul român. Ion Iliescu nu a fost condamnat de justiție. Situația este extrem de complicată și este rezultată din alegerile fără cap pe care le-am făcut anul trecut și anul acesta“, a mai analistul politic.

CITEȘTE ȘI - Ziua în care Nicușor Dan și USR l-au copiat pe Putin. Exemplul pe care ar fi putut să-l ia de la Biden, Obama și Hillary Clinton / foto

Bogdan Chirieac a arătat de asemenea cum profită USR de faptul că se află la guvernare și își plantează oamenii în majoritatea instituțiilor de stat, „cu acordul lui Nicușor Dan“, în timp ce Ilie Bolojan este obligat să ia măsuri dure care afectează populația generală.

„Dacă Nicușor Dan ar avea alternativă la Ilie Bolojan, l-ar schimba ieri, dar nu are alternativă“, a zis Bogdan Chirieac.

„Ilie Bolojan ia măsuri dure, dar fără aceste măsuri, România intră în încetare de plăți. Sigur că nu suntem de acord și nu cred că trebuia lovit mediul privat în această manieră cumplită, dar nu are succes pe zona de tăiere de cheltuieli la stat, a pus toată povara pe umerii populației, întreprinderile de stat se apără foarte bine, iar USR profită pe față să-și pună oamenii în aceste întreprinderi. În toate nodurile de rețea apar USR-iști. Lucrul ăsta nu se întâmplă fără acordul președintelui Nicușor Dan. Poate că o să înțelegem, la 35 de ani de la revoluție, cât de important e votul și că trebuie să analizezi cu atenție atunci când votezi, să nu votezi strict emoțional, așa cum se întâmplă, din nefericire, adesea în țara noastră“, a conchis Bogdan Chirieac.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News