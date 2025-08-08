Iliescu reaprinde spiritele în Coaliție. PSD, decizie. Grindeanu a făcut anunțul

Sorin Grindeanu a anunțat convocarea, pentru luni, a unei reuniuni a Biroului Permanent Național, cu scopul de a analiza situația apărută în interiorul Coaliției de guvernare după reacțiile „unor parteneri” față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte Ion Iliescu.

Amintim că USR a propus în ședința de guvern să nu fie declarată o zi de doliu național în memoria fostului președinte Ion Iliescu.

Sorin Grindeanu a declarat că, în opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează atât relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, cât și echilibrul necesar funcționării Guvernului.

Social-democrații afirmă că rămân angajați în susținerea unei guvernări stabile, dar insistă că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri sunt cheia pentru orice construcție politică durabilă.

„Am decis convocarea unei reuniuni a Biroului Permanent Național pentru ziua de luni, în vederea analizării situației create în interiorul Coaliției de guvernare ca urmare a poziționării unor parteneri față de organizarea ceremoniilor oficiale dedicate fostului președinte al României, Ion Iliescu.

În opinia PSD, acțiunile și declarațiile recente ale unor membri ai Coaliției, contrare obligațiilor legale și normelor de conduită instituțională, afectează nu doar relațiile dintre partidele semnatare ale Acordului politic de guvernare, ci și echilibrul necesar în funcționarea Guvernului.

Partidul Social Democrat consideră că, indiferent de diferențele ideologice sau de interpretările istorice, respectul față de instituțiile statului, față de normele constituționale și față de memoria istorică trebuie să prevaleze în viața politică. Organizarea ceremoniilor oficiale prevăzute de lege în cazul decesului unui fost șef de stat nu este o chestiune opțională, ci o responsabilitate instituțională.

Reuniunea Biroului Permanent Național are ca obiectiv evaluarea impactului acestor evenimente asupra funcționării Coaliției de guvernare și stabilirea unei poziții clare a partidului în raport cu continuarea colaborării guvernamentale, în condiții de respect reciproc și corectitudine politică. PSD rămâne angajat în susținerea unei guvernări stabile, în interesul cetățenilor, dar subliniază că loialitatea politică, buna-credință și dialogul între parteneri reprezintă fundamente indispensabile ale oricărei construcții politice durabile”, a zis Sorin Grindeanu.

