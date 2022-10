Schi alpin în deșert: Arabia Saudită va găzdui Jocurile de iarnă. Reacția UE: ”Ceva fundamental greșit”

Monarhia Orientului Mijlociu a câștigat ediția din 2029 a Jocurilor Asiatice de Iarnă, care se vor desfășura în orașul muntos Trojena, la mai puțin de două sute de kilometri sud de granița cu Iordania și nu departe de apele calde ale Mării Roșii.

Reacția UE

O alegere care l-a înfuriat imediat pe comisarul european pentru Mediu, Virginijus Sinkevicius, care a definit dorința de ”organizare a Jocurilor Asiatice de Iarnă în deșert” ca fiind ”ceva fundamental greșit”.

”Dacă vrem să fim serioși în reducerea impactului nostru asupra acestei planete, trebuie să începem prin a face alegeri conștiente care respectă natura și clima”, a adăugat comisarul UE.

Dar în Riad și în împrejurimi, decizia Consiliului Olimpic din Asia de a aduce sporturile de zăpadă în Peninsula Arabică este văzută ca o mare victorie în sprijinul proiectului faraonic Neom, o adevărată catedrală în deșert, scrie Europa Today.

De la ”paria” internațional la partener: noile legături ale SUA cu Arabia Saudită. Proiectul Neom

Cu un cost estimat de aproximativ 500 de miliarde de dolari, prințul moștenitor Mohammed bin Salman își propune să construiască un oraș – sau mai bine zis, un oraș inteligent – ​​cu o suprafață de 26.500 de kilometri pătrați, care se întinde pe 170 de kilometri de-a lungul coastei Mării Roșii.

Zona urbană se va numi The Line, în timp ce stațiunea muntoasă Trojena ar putea deveni prima destinație majoră de schi în aer liber din Peninsula Arabică, cu un lac artificial.

Spotul video al proiectului evidențiază aspectele mai futuriste ale proiectului pe care Riad își propune să le realizeze până în 2026, chiar dacă arhitecții și economiștii au pus sub semnul întrebării fezabilitatea lucrării.

Visul de la Riad

Implicarea lui Bin Salman în dezvoltarea lui Neom lasă câteva întrebări: moștenitorul tronului și actualul prim-ministru al țării deține postul de președinte al consiliului de administrație al proiectului. Însuși prințul a spus că vrea să parieze pe crearea Trojenei pentru a ”redefini turismul montan în lume”.

Directorul Neom, Nadhmi Al-Nasr, a garantat că Trojena va construi în curând ”infrastructuri adecvate pentru a crea o atmosferă de iarnă în inima deșertului și pentru a face din aceste Jocuri de iarnă un eveniment global fără precedent”.

NEOM: Un zgârie-nori 100% autonom care va găzdui nouă milioane de rezidenți și care va avea propriul microclimat

Arabia Saudită a prezentat în avanpremieră The Line, un zgârie-nori lung de 170 de km, care se ridică la 500 de metri înălțime - mai înalt decât Empire State Building din New York. The Line este conceput să găzduiască nouă milioane de rezidenți, potrivit Sky News.

Serviciile ”autonome” sunt promise prin utilizarea inteligenței artificiale, în ceea ce este descris ca o ”revoluție a civilizației”.

Structura liniară lată de 200 m, care urmează să fie placată cu oglindă, este încercarea regatului de a crea o ”calitate a vieții mai sănătoasă și mai durabilă”, cu comunități ”organizate în trei dimensiuni” – spre deosebire de orașele tradiționale despre care se spune că sunt ”disfuncționale, poluante și care ignoră natura”.

Ce plănuieşte Arabia Saudită pentru Neom

The Line va fi construit în nord-vestul țării și este planificat să acopere 34 de kilometri pătrați, iar călătoria de la un capăt la altul este de așteptat să dureze doar 20 de minute.

”Nu va fi nevoie de mașini”, iar emisiile de carbon vor fi zero, se prezintă în proiect, sursele de energie și apă fiind descrise ca ”100% regenerabile”.

În interior, va exista un ”microclimat temperat pe tot parcursul anului, cu ventilație naturală”. Proiectul futurist face parte din NEOM, o zonă economică de 500 de miliarde de dolari.

