Schengen. Premierul Croației, despre rețeta de succes pentru aderare / Ce spune de România și Bulgaria

Andrei Plenkovici, premierul Croației, a oferit un interviu pentru postul de televiziune Digi24, la emisiunea Pașaport Diplomatic, unde a spus care a fost rețeta de succes a Croației pentru a adera la Spațiul Schengen și pentru a adopta moneda euro.

„Ne bucurăm că ne-am atins obiectivul strategic de integrare profundă, atât în Spațiul Schengen, cât și în zona euro. Sunt prim-ministru al Croației de 7 ani, din 2016, iar obiectivul meu din prima zi a fost să realizez aceste două obiective strategice pentru Croația“, a precizat premierul Plenkovici.

„Am muncit din greu, pentru ambele integrări profunde. În cazul Schengen, am reușit să recuperăm procesul deja avansat pe care îl aveau atât România, cât și Bulgaria, pentru că ați început acest exercițiu în 2011.

Am avut 286 de criterii diferite pentru Schengen, le-am îndeplinit și ne-am consolidat controlul asupra frontierei externe.

Așadar, aș spune că acest lucru a fost esențial, îndeplinirea bună a criteriilor și controlul eficient al frontierei și prevenirea rutelor de migrație ilegală, adică Mediterana de Est, Balcanii de Vest. Toate acestea s-au făcut pentru Schengen“, a spus premierul Plenkovici la Digi 24.

Rețeta de succes a Croației și intrarea în zona euro

„Pentru zona euro am făcut, aș spune, cel mai sârguincios proces de până acum. Am început în 2017 și 2018 și am îndeplinit criteriile ca și cum am fi din Elveția mai degrabă decât din Croația. Acest lucru a fost excelent și suntem singura țară care a aderat la Schengen și la euro în același an, aceeași zi și aceeași lună, adică pe 1 ianuarie 2023“, a precizat premierul croat.

„A fost multă muncă politică, dar multă muncă concretă. Nu aș spune că terminalul de gaz lichefiat din Marea Adriatică, care a fost, de asemenea, un proiect realizat complet în mandatul meu, a schimbat starea de spirit. Ceea ce am făcut a fost să arătăm că putem face și că îndeplinim lucrurile la timp. Am lucrat foarte mult cu toți liderii și de aceea am fost acceptați“, a punctat Andrei Plenkovici.

Ce a spune despre România și Bulgaria

Premierul Croat susține că și-ar fi dorit ca cele două țări est-europene să adere odată cu Croația la Spațiul Schengen.

„Speram ca atât România, cât și Bulgaria vor fi în același tren, mai ales când vine vorba de Spațiul Schengen. În zona euro, România nu a ales să se alăture, doar Bulgaria. Suntem bucuroși să susținem ambițiile atât ale României, cât și ale Bulgariei în ceea ce privește aderarea la Spațiul Schengen și, de asemenea, dacă zona euro ar deveni vreodată un subiect de interes (n.r. în România), am fi foarte bucuroși să susținem și acest lucru“, a concluzionat, la emisiunea Pașaport Diplomatic, la Digi 24, Andrei Plenkovici, primul-ministru al Croației.

