În micul oraș de la poalele Cetății Neamț, însăși unitatea care ar trebui să îi facă bine pe contribuabilii din zonă se pare că suferă de luni bune. Vineri, angajații au protestat în curtea spitalului, cerând demiterea managerului Pătrașcu pus de primar, ”prin concurs”.

Ca să înțelegem de ce au ieșit medicii în stradă am contactat medicii dispuși să vorbească și să prezinte situația, din interior.

Medicul ORL Ana Bondar a recunoscut că personalul este nemulțumit de actuala stare de lucruri . ” Am auzit că sunt persoane nemulțumite și probabil că au și dreptate”, ne-a declarat dr. Bondar Ana.

Managerul, acuzat că are un stil abuziv

Întrebată dacă ar oferi o notă actului managerial al managerului Spitalului Sf. Dimitrie din Târgu Neamț dr. Bondar a răspuns că nu ar da notă de trecere. ” Nota 4 sau 5. Motivele sunt legate de modul cum administrează, de modul cum se raportează la angajați. Are un stil abuziv de a rezolva problemele. Adică pur și simplu sunt aici în Policlinică cabinete cu persoane care au lucrat o viață și cărora acum vrea pur și simplu să le ia spațiile și să îi evacueze, ceea ce este cu totul anormal. Pe tronsonul pe care am eu cabinetul au fost comasate 6 specialități într-un sfert din tronson, pacienții stau ca sardelele, condițiile de activitate sunt îngrozitoare. Nu îmi explic cum pot pacienții să suporte, să aștepte la rând mai ales pe căldura aceasta. Deci sunt 6 specialități comasate într-un singur spațiu ca să elibereze spațiul ambulatoriului nu știu în ce scop. Probabil ca să înființeze o clinică particulară sau o clinică pentru ortopedie, am auzit.

Întrebată dacă a fost organizată vreodată vreo ședință cu medicii și cu personalul implicat pentru a discuta problemele din spital și a găsi soluții, dr. Ana Bondar a răspuns:

”Nu, a fost o încercare de a se aduna angajații spitalului și au fost amenințați că vor fi penalizați că nu a fost un miting neautorizat și neorganizat”, a concluzionat dr. Ana Bondar, pentru DCNews.

”Intimidările lor ne-au scos din minți”

O altă opinie a venit din partea unui tehnician dentar care activează în Policlinica orașului Târgu Neamț. Ioan Platon care ne-a declarat: ”Prin ianuarie, a început să ne amenințe că ne dă afară, că trebuie să ne găsim alt loc de muncă. Noi avem contracte de închiriere încă pentru 9 ani cu primăria. Dar ei nu țin cont de acest lucru și insistă să ne dea afară și, atunci, ultima soluție a fost să îi acționăm în instanță, avem deja proces cu ei. (nr. ”ei” adică primăria Târgu Neamț). Primăria, cu mâna managerului Pătrașcu, venea în fiecare zi pe aici și tot ne amenința: în secunda doi vă dau afară, gata nu mai aveți nimic aici! Intimidările lor ne-au scos din minți, venea și ne pândea ca pe niște hoți aici în camerele noastre. Ne-au trimis pe cap controale de la DSP de la ISU și aceștia nu au găsit absolut nimic”, a declarat tehnicianul dentar care deține un cabinet în cadrul Policlinicii din Târgu Neamț.

”Efectiv am fost hărțuiți”

Un alt tehnician dentar, care deține de ani de zile un cabinet concesionat de către primăria orașului Târgu Neamț, dl. Mihăiță Chirilă a declarat la rândul său:

”Noi suntem un grup de tehnicieni dentari, lucrăm în ambulatoriu, nu în spital, și în momentul în care, în anul 2000, toată stomatologia s-a privatizăm noi am avut dreptul să ne cumpărăm spații, adică laboratoarele unde lucrăm plus spațiul comun unde sunt camerele de turnare. În toate orașele s-au vândut spațiile, la noi însă nu. La momentul de atunci mi s-a dat în comodat, o formă de închiriere. Anul trecut ni s-a impus să licităm, am licitat, am câștigat și deci avem pentru 10 ani de zile spațiile licitate cu prețul impus de ei. Din toamnă, de când a venit noul manager, domnul doctor Pătrașcu, au început fricțiunile. Ei spuneau că au nevoie de spațiile noastre. Au început presiunile să eliberăm camerele pentru că au nevoie. Au venit cei de la DSP de nenumărate ori, au adus ISU care au constatat că noi suntem în regulă. Noi lucrăm acolo din anii 70. Din noiembrie încoace tot au trimis controale. Asta se întâmplă în Policlinică, în Spital are alte probleme, deci el nu își găsește locul deloc”, a declarat dl. Mihăiță Chirilă.

”El caută să elibereze spații cu scuza că vrea să își creeze o echipă nouă, că nu are unde să își pună medicii tineri. Nu știu ce fel de echipă vrea să își creeze dumnealui în condițiile în care sunt spații goale. Lumea este foarte nemulțumită pentru că se comportă ca un despot, nu stă de vorbă, întoarce spatele, ne amenință. Deci efectiv am fost hărțuiți și amenințați”, a declarat tehnicianul dentar, dl Mihăiță Chirilă.

