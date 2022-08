Primarul Harpa îi cântă în strună directorului care a revoltat medicii din Tg. Neamț. ”Mă hărțuiește, urmărește și șantajează”

Managerul Alexandru Pătrașcu a fost instalat la vreme de lock-down. În plină criză COVID, când toată suflarea spitalului se lupta cu COVID-19, Daniel Harpa, primarul orașului, nu are altă grijă decât organizarea unui concurs pentru conducerea Spitalului din subordinea Primăriei.

La rândul său, deși spitalul se confruntă cu o ”urgență”, aflându-se în proces de acreditare, cu termene stricte până în toamnă, în această vară directorul Pătrașcu stabilește ca prioritate împărțirea funcțiilor. Cu alte cuvinte vrea să-și aducă oameni în posturile de director financiar și director medical.

Comisiile de concurs, contestate: totul este ”servit”

Protestatarii spun că nu a fost constituită legal comisia de concurs pentru directorul financiar: cei care nu făceau parte din echipa dr. Pătrașcu au fost lăsați să participe doar ca observator, ”membrii juriului” având deja ”în plic” varianta câștigătoare.

Direcția de Sănătate Publică a luat act de contestațiile angajaților și a înlocuit reprezentantul său din Comisie, dar Primăria ar fi apreciat că nu este nicio problemă, continuând procedura în formula inițială. Cei care protestează acuză că totul este ”servit”, fiind mai degrabă o formalitate.

În aceeași perioadă, ar fi trebuit să fie organizat și concursul pentru postul de director medical. În acest caz, s-ar fi încercat împiedicarea depunerii candidaturilor, astfel încât concursul să nu fie finalizat din lipsă de candidați. Astfel, ar fi rămas pe post, interimar, ”o doamnă doctor agreată”, căreia i s-ar fi prelungit contractul din 6 în 6 luni, spun medicii.

Singura persoană înscrisă la concursul de director medical spune că e discreditată și intimidată de managerul Pătrașcu și acuză complicitatea Primăriei cu directorul spitalului, asta după ce DSP Neamț ar fi impus înlocuirea reprezentantului desemnat inițial în comisie. Picătura care a umplut paharul este reclamația pe care dr. Pătrașcu i-ar fi făcut-o la ANI unei colege care încearcă să obțină o a doua specializare, adică să se perfecționeze profesional.

Primarul Harpa: ”Doar Ministerul Sănătății îl poate demite”

Protestul public, cu ieșit în stradă și blocarea activității, l-a adus pe primar la spital, dar în ședința cu angajații edilul nu a stat la discuții, totul rezumându-se la identificarea ”capilor răscoalei” și la susținerea directorului.

Dr. Alexandru Pătrașcu, managerul spitalului, a descoperit inițiatorii protestului și îi acuză că nu au respectat legislația în vigoare în demersul lor. Aceasta a fost și concluzia ședinței organizate de primar: protestatarii nu îl lasă pe director să facă reformă, directorul nu își dă demisia, dar îi va sancționa dur pe cei care au protestat. Pătrașcu i-a reclamat la Parchet și nu acceptă un dialog cu protestatarii. "În ce măsură ştiu dânşii sau au competenţa să mă evalueze pe mine? Există nişte reguli, legislaţie în vigoare, vizavi de incompetenţa managerială, pe care trebuie să le respectăm. Nu credem chiar orice vorbă pe care o spune cineva de pe stradă, trebuie să avem şi dovezi în ceea ce priveşte incompetenţa managerială", a concluzionat managerul.

Primarul Daniel Harpa spune ce spune și managerul, pe care îl susține 100%: ”Niciunul dintre șefii de secție din spital nu a avut de reproșat ceva managerului Pătrașcu. Am tras concluzia că medicii și-l doresc în continuare”, a spus primarul, care a mai punctat că doar Ministerul Sănătății îl poate demite pe manager, acesta fiind în funcție prin concurs.

Angajații Spitalului, la protest: nu avem nici măcar Algocalmin!

- ”Sunt și alții care sunt terorizați”.

- ”După 50 de ani de lucru, directorul ne spune că am mai scăpat de un putregai, de doctorița Gârda. Ăsta-i om?”.

- ”Oamenii stau cu lunile și așteaptă consultații”.

- ”Nu avem nici algocalmin/ Spuneți cum veniți cu ser fiziologic în sacoșă/ Dom`ne dar nu e spitalul lui”.

- ”Pe toți ne dă afară dacă nu facem ce spune”.

- ”Dom`ne, nu se poate, nu mai putem să lucrăm cu el”.

- ”Nu e pentru interesele spitalului, spălătoria vrea să o externalizeze, secția de chirurgie vrea să o transforme în ortopedie, dar suntem toți debili mintali?”.

”Stare de tensiune în spital, conducere discreționară, agresiuni”

Ce spun medicii care au protestat?

Dr. Mihaela Antohi: "E o stare de tensiune în spital, din cauza managerului care conduce cumva discreţionar. Motivul principal îl reprezintă agresiunile de toate felurile la adresa personalului. Şicanări, ameninţări, hărţuiri. Oamenii, mai ales cei din personalul TESA, erau presaţi să facă ceea ce li se cere. Şi atunci s-a creat o stare de tensiune care, adăugată la lipsurile cronice din spital, dar care cred că sunt şi în alte spitale, aşa că l-am invitat pe domnul primar să ne spunem oful şi să ne spună dânsul ce putem face. Şi am vrut să ia şi dumnealui act de la noi, angajaţii spitalului, de ceea ce se întâmplă.

Dumnealui a organizat ad-hoc un consiliu al medicilor şi al administraţiei, la care am solicitat să participăm şi noi, dar nu ne-au dat voie să participăm şi să spunem ce avem de spus. Şi atunci s-a transformat într-un protest. Practic, noi am vrut să discutăm cu primarul despre problemele spitalului, dar dacă nu ne-au primit, atunci am zis că găsim altă cale să rezolvăm. Aşa că am cerut demisia managerului.

Nu s-a obţinut nimic. S-a organizat şi un protest în stradă de susţinere a managerului, cu sprijinul primăriei, deci vă daţi seama, sunt practici care nu s-au mai întâlnit în România ultimilor 30 de ani. Poate s-or fi importat de prin alte părţi. Situaţia e tensionată de şase luni, un an de zile. Dacă nu se rezolvă nimic, nu ştiu ce se va întâmpla. Aşteptăm ca rezultatele managementului domnului director să se vadă. Vine acreditarea, suntem tensionaţi şi cu asta, pentru că spitalul nu e pregătit în niciun fel, pe puncte critice. Nu ştiu dacă vor mai fi acţiuni din astea, nu eu decid. Eu am participat din solidaritate cu personalul care era agresat şi pentru că m-am simţit datoare moral, am fost manager de spital chiar la acest spital ani buni.

Ca o coincidenţă, în ziua respectivă, şi de aici s-a aprins scânteia, domnul manager făcuse o plângere la ANI, Ministerul Sănătăţii şi Poliţiei unei colege de-ale noastre, cum că ar aduce prejudicii spitalului, făcând o a doua specializare. Şi tot în aceeaşi zi, una dintre juriste a făcut o plângere la primar la adresa managerului, că este hărţuită moral. Dacă un jurist nu mai tolerează aşa ceva, vă daţi seama ceilalţi...", a declarat dr. Mihaela Antohi.

”Mă hărțuiește, mă urmărește și șantajează la locul de muncă”

Dr. Lăcrămioara Ursulianu: "Sunt medic specialist în această unitate sanitară de 6 ani. În perioada pandemiei s-a înlocuit managerul cu actualul manager dr. Alexandru Pătrașcu. Încă de la început, nu știu din ce motive, nu a dorit pentru bunul mers al unității sanitare să colaboreze cu angajații spitalului, în special cu personalul TESA. A început a-și impune în mod agresiv și abuziv hotărârile sale sau cele dictate din exteriorul unității, pentru că uneori nu erau în interesul spitalului. Persoanele care nu îndeplineau întocmai sau nu erau de acord cu documentele care le erau puse în față spre a fi semnate cădeau în dizgrația sa și urmau să fie urmărite și hărțuite pentru a ceda. A existat situația să apară în unitate documente cu două antete, unul de la altă unitate sanitară.

Din cauza ilegalităților prezentate și a altora, o mare parte dintre angajații unității care nu sunt de acord cu aceste ilegalități sunt hărțuiți, discriminați, urmăriți audio, video și șantajați de către managerul dr. Alexandru Pătrașcu.

Deoarece m-am opus ilegalităților managerului, de aproximativ un an și șase luni sunt victima acestuia. Mă hărțuiește, urmărește și șantajează la locul de muncă. A organizat în luna august anul curent concursuri specifice Comitetului Director, având comisii ilegal constituite, încălcând Legea nr.95/2006. În calitate de candidat la funcția de director medical, am depus contestații, având ca rezultat doar suspendarea concursului. Ca urmare a înscrierii mele și a contestațiilor depuse, managerul a început un atac dur la adresa mea prin hărțuire și șantaj în mai multe moduri, inclusiv în presa locală.

Comportamentul agresiv și abuziv al managerului a creat o atmosferă tensionată în unitate. Din dorința de a rezolva aceste probleme în mod amiabil a fost solicitată prezența primarului pentru discuții. Întrucât la discuții au participat: managerul, șefii de secții, primarul, o parte din membrii Consiliului de administrație, angajaţii neavând acces, întâlnirea s-a transformat într-un protest spontan. Sperăm ca această situație conflictuală să se rezolve cât mai repede pentru bunul mers al unității sanitare", ne-a transmis dr. Lăcrămioara Ursulianu.

