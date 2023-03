Scandalul hărților cu 'Ungaria Mare' pe stadioane. Ionuț Stroe: Mă aștept ca UEFA să nu accepte așa ceva

'Am spus de foarte multe ori: politica nu are ce să caute în sport. Sper de aceea că știrea pe care am văzut-o în seara asta, cum că UEFA ar fi fost de acord ca Ungaria să folosească la fotbal un drapel cu însemne revizioniste, să fie o știre inventată. Sau cel mult o informație lansată artificial de niște minți înflăcărate.

Până vine un punct de vedere oficial de la forul european, mă rezum să subliniez că un asemenea eveniment ar fi un precedent periculos. Ar veni în contradicție cu toate principiile care guvernează sportul. Nu ar face decât să sufle în pânze extremiștilor care pescuiesc oricum mereu în vremuri tulburi, ca cele de azi.

Mă aștept, deci, ca UEFA să nu accepte așa ceva, să nu dea oxigen unor teorii revizioniste, să nu permită intoxicarea fotbalului de către interese și mize politice.

Până la clarificarea poziției UEFA, recomand tuturor să fie reținuți în a prelua sau comenta ceva ce ar putea fi o poveste ruptă de realitate. Este un context în care sunt aruncate multe „fitile” de acest fel, tocmai de către cei care vor tensiune, dezbinare și o slăbire a societăților noastre.', a scris Ionuț Stroe, pe pagina sa de Facebook.

Citește și: Afacerea ”Harta Ungariei Mari”. De ce susține UEFA un joc revizionist în Europa

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News