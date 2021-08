Ministrul Claudiu Năsui a vorbit despre impozitarea salariilor și eliminarea taxelor pe salariul minim.

„Sunt două feluri. Haideți să vă prezint cele două: primul este cel pe care l-am susținut noi cel mai tare, al doilea este o soluție de compromis la care am ajuns cu partenerii de coaliție. Primul era să începem pe tranșe să nu mai impozităm salariul minim. În primul an nu mai impozităm primii 400 de lei pentru toată lumea, iar asta înseamnă un plus de 200 și ceva de lei la salariu. Al doilea an mai facem încă 400 de lei, al treilea an la fel, gradual până ajungi la nivelul salariului minim și în felul acesta ai o sumă de bani și o politică socială în același timp. E și economică, că îți scoate lumea din inactivitate, apropo de topuri, noi suntem în topul inactivității, suntem pe locul 3 în Europa al oamenilor care nu muncesc”, a spus Claudiu Năsui, LIVE, la DCNews.

„Sau care muncesc la negru. În zona rurală ai jumătate de populație din rural care se duce să muncească la sparanghel, apoi stă pe cuptor până la sezonul următor agricol”, a intervenit jurnalistul Val Vâlcu.

„Munca la negru sau munca la gri, cum se întâmplă în România, adică pun un salariu minim în acte sau un salariu mic, după care restul îi iau la plic în mod ilegal”, a continuat Năsui.

„E ilegal lucrul acesta?”, a întrebat Bogdan Chirieac.

„E ilegal. Diferența aceea care nu e oficială și nu e declarată la fisc constituie evaziune fiscală”, a mai spus Năsui.

„Chiar dacă banii din plic nu sunt obținuți ilegal?”, a continuat Chirieac.

„Da”, a confirmai Năsui.

Salariul minim ar putea ajunge la 2300 de lei

„Deci ar fi în felul următor: salariul minim 2.300 de lei, eu angajat la HoReCa iau 2.300, nu plătesc nici șomaj, nici sănătate, nici pensie. Aceste contribuții se adaugă dacă am salariu de 3.000 de lei, atunci iau 2.300 și pe cei 700 rămași plătesc toate aceste lucruri”, a explicat Bogdan Chirieac.

„Ați înțeles perfect, asta este formula care a fost pusă în programul de guvernare”, a confirmat Năsui, care a mai spus: „Programul nostru de guvernare este contractul nostru cu partenerii noștri de guvernare”.

„Ar trebui să ajungeți la un consens cu liberalii, cu UDMR. Deci, sunt 1,6 milioane de români cu salariul minim pe economie. Ei aduc o sumă mare, importantă de bani în bugetul de asigurări de sănătate, de șomaj, de pensie. Cum îl compensați? Dacă tăiați pensiile speciale o să aveți bani. Nu o să le puteți tăia, e exclus acest lucru din punctul meu de vedere, e inutil să mai discutăm acest aspect, poate doar să le mai ponderați un pic”, a mai intervenit Bogdan Chirieac.

„În momentul în care am făcut propunerea aceasta, am făcut-o pentru a limita creșterea cheltuielilor. În loc să dai 2,5 miliarde pe un mod în care iei de la toată lumea și apoi dai selectiv, mai bine lași 1,9 miliarde, deci ești pe plus cu 600 de milioane. Mai mult de atât, atunci când crești salariul minim brut, că cel brut este cel pe care îl stabilește statul, cresc toate pensiile speciale. De ce? Pentru că pensiile speciale sunt corelate cu salariile în plată și salariile în plată la stat sunt toate multipli de salariu minim. De exemplu, un parlamentar are 9 salarii minime. Dacă crești salariul minim cu 100 de lei, omului cu salariu minim i-au crescut cu 100 de lei veniturile, alea brute, net cu 50 și un pic. Parlamentarului i-au crescut cu 900 de lei. Pensiile speciale care sunt corelate cu salariile acestea cresc și ele în același fel. Ne dorim să nu mai creștem salariul minim brut, ci salariul minim net, prin aceste tranșe de neimpozitare. Asta ar fi o soluție foarte bună, nu ar mai crește nici cheltuielile statului, nici pensiile speciale, nici salariile bugetarilor”, a explicat ministrul.

