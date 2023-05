S-a descoperit un potenţial antidot pentru cea mai otrăvitoare ciupercă din lume

Oameni de ştiinţă din Australia şi China sunt de părere că au descoperit un antidot pentru cea mai otrăvitoare ciupercă din lume, potrivit unui studiu publicat marţi în revista Nature Communications, informează DPA.



Autorii studiului consideră că un colorant medical, autorizat deja de Agenţia pentru alimente şi medicamente (FDA) din Statele Unite şi utilizat pe scară largă, poate să acţioneze ca un antidot în cazul otrăvirii cauzate de ciuperca Amanita phalloides, cunoscută în limba română şi sub numele de "buretele viperei".



Cercetătorii au utilizat tehnica de secvenţiere genomială CRISPR pentru a identifica principala toxină produsă de această ciupercă, denumită alfa-Amanitină, precum şi proteina-cheie (STT3B) necesară pentru a genera un efect toxic.



Apoi, ei au identificat, folosind un screening cu un medicament virtual, un colorant fluorescent denumit Indocianină verde şi l-au testat pe celule umane şi pe şoareci expuşi la toxină, descoperind că acesta a acţionat ca un antidot şi că a ajutat animalele să supravieţuiască.



Cercetătorii de la Institutul Garvan de Cercetări Medicale din Australia, Universitatea Sydney şi Universitatea Sun Yat-Sen din China au adăugat că este nevoie de studii suplimentare pentru a înţelege felul în care Indocianina verde inhibă acţiunea alfa-Amanitinei şi pentru a evalua siguranţa produsului în cazul utilizării sale pe oameni.



Otrăvirea cu ciuperci este principala cauză de mortalitate din totalul toxiinfecţiilor alimentare înregistrate la nivel mondial, potrivit noului studiu. Peste 90% din decesele asociate cu consumul de ciuperci sunt cauzate de ciuperca Amanita phalloides.



Principala sa toxină provoacă rate mari de vătămări ireparabile la nivelul ficatului şi al rinichilor şi mortalitate în urma consumului. Niciun antidot specific nu este disponibil în prezent, scrie Agerpres.

Iată câteva caracteristici și informații cheie despre Amanita phalloides:

Aspect: Amanita phalloides are un aspect foarte atrăgător și poate fi confundată cu alte ciuperci comestibile. Pălăria este de obicei de culoare verde-oliv sau maro-verzui, dar poate varia în funcție de condițiile de creștere. Are un aspect neted, lucios și este în formă de clopot la început, dar se deschide pe măsură ce ciuperca maturizează. Piciorul este alb, lung și subțire, iar partea de jos a piciorului are o volvă (un înveliș în formă de sac). Ciuperca are, de asemenea, un inel la jumătatea piciorului.

Toxicitate: Amanita phalloides conține substanțe chimice puternic toxice, în special amatoxine. Aceste substanțe afectează ficatul, rinichii și alte organe interne. Nu există remedii sau antidot specific pentru intoxicația cu amatoxine și aceasta poate fi fatală. Se crede că doar o cantitate mică este suficientă pentru a provoca o intoxicație gravă.

Simptome: Simptomele intoxicației cu Amanita phalloides pot apărea la câteva ore până la câteva zile după consumul ciupercii. Primele simptome includ greață, vărsături și diaree severe. Acestea sunt urmate de o perioadă de ameliorare temporară, înainte ca simptomele grave să se instaleze. Intoxicația cu amatoxine poate afecta grav ficatul, ducând la insuficiență hepatică și deces.

Tratament și măsuri de precauție: Dacă există suspiciunea de intoxicație cu Amanita phalloides, este esențial să se solicite imediat asistență medicală de urgență. Este important să nu se consume niciodată ciuperci culese din sălbăticie, decât dacă sunteți un expert în identificarea ciupercilor. Este recomandat să cumpărați ciuperci comestibile din surse de încredere și să vă informați în mod corespunzător înainte de a le consuma, spune ChatGPT.

