Rusia folosește o „strategie veche de 200 de ani” pentru a preveni distrugerea podului Crimeea de către ucraineni / foto

Rusia a „scufundat” o serie de nave lângă podul din Crimeea folosind ceea ce analiştii numesc o „strategie veche de 200 de ani” pentru a se apăra împotriva ameninţării emergente a dronelor maritime ucrainene, conform Sky News.

Imaginile din satelit arată șase obiecte ce par a fi scufundate sub podul Crimeea, cunoscut și sub numele de Podul Kerci.

Podul este singura legătură directă între rețeaua de transport a Rusiei și peninsula Crimeea și a fost supus atacurilor repetate de-a lungul războiului.

Ministerul de Informații al Ucrainei (GUR) a spus în urmă cu o săptămână că Rusia intenționează să „scufunde cel puțin șase ambarcațiuni” pentru a crea o „bandă de protecție” în fața podului.

GUR a mai spus că Rusia „intenționează să instaleze bariere între feriboturile scufundate” pentru a proteja podul „de avarii”, într-o postare Telegram de marțea trecută.

În imaginile prin satelit realizate de Planet Labs PBC pe 19 august, nu sunt vizibile obiecte în apa de la sud de pod, dar pe 21 august apar două nave.

Două zile mai târziu, pe 23 august, un alt vas poate fi văzut la suprafața apei.

Cu toate acestea, până pe 26 august, șase obiecte aflate exact în aceleași poziții, de aproximativ 30 de metri lungime, par a fi scufundate. Culoarea acestora este mai închisă - ceea ce experții sugerează că ar putea însemna că au fost scufundate și sunt sub apă.

Analistul de securitate și apărare Michael Clarke a spus că folosirea „navelor bloc” – nave scufundate într-un loc strategic pentru a forma o barieră fizică – este „un răspuns vechi la o nouă amenințare” a dronelor maritime ucrainene.

„Aceasta este o zonă mare, așa că ar trebui să ai mai multe, apoi un fel de barieră între ele, ar putea fi lanțuri sau plase de oțel, pentru a opri orice ar putea trece pe acolo”, a spus el.

„Ucrainenii au dezvoltat o nouă tehnologie inteligentă, iar Rusia răspunde cu o strategie veche de 200 de ani de scufundare a navelor în fața sa”, a mai adăugat acesta.

În ceea ce privește eficacitatea acestui sistem al Rusiei, profesorul Clarke a spus că strategia de apărare este „probabil cea mai bună modalitate pentru Rusia de a preveni atacurile cu dronele maritime”.

În iulie, agenția națională de informații (SBU) a revendicat pentru prima dată responsabilitatea unei operațiuni de sabotaj care a avariat grav podul Kerci anul trecut, pe 8 octombrie.

SBU a mai spus pentru CNN că a efectuat un atac asupra podului pe 17 iulie 2023 folosind o dronă maritimă - o navă fără pilot care operează la suprafața apei sau sub apă.

Podul Kerci este important din punct de vedere strategic pentru Rusia, deoarece servește ca o rută crucială de aprovizionare pentru forțele sale, după invazia Ucrainei.

Prof. Clarke a spus că utilizarea navelor bloc nu este o strategie de apărare complet nouă, dar este prima dată când Rusia o folosește în războiul împotriva Ucrainei.

