Imagini virale, chiar din momentul atacului, filmate de drona maritimă ucraineană care a lovit nava rusă Olenegorsky Gornyak / video

În mediul online a fost postat un videoclip în care drona marină ucraineană lovește nava rusă Olenegorsky Gornyak. Imaginile se întrerup chiar când drona lovește nava, scrie Sky News.

Rusia a declarat că a respins un atac cu drone maritime ucrainene asupra bazei sale navale din portul din sudul orașului Novorossiisk.

De obicei, Ucraina nu își asumă public responsabilitatea pentru astfel de lovituri, dar o sursă de informații de la Kiev a confirmat atacul dronei marine ucrainene asupra navei Olenegorsky Gornyak.

Aceasta a spus că atacul a fost efectuat de Serviciul de Securitate al Ucrainei și Marina Ucrainei.

Respingând afirmațiile Rusiei că toate dronele au fost distruse de nave de război, ei au spus că forțele au avariat o navă în timpul atacului.

„Ca urmare a atacului, Olenegorsky Gornyak s-a ales cu o breșă gravă și în prezent nu își poate desfășura misiunile de luptă”, a spus sursa.

Reacția Ucrainei vine după ce au apărut videoclipuri și imagini care arătau o navă a marinei avariată care era remorcată în portul Novorossiisk din sudul Rusiei.

Nava de debarcare rusă din clasa Ropucha a fost declarată de experții online ca fiind Olenegorsky Gornyak.

Olenegorsky Gornyak, cunoscută anterior ca BDK-91 este o navă de debarcare din clasa Ropucha din Marina Rusă. Acest tip de nave lansează forțe amfibii aproape de țărm și pot andoca și descărca rapid marfa.

Novorossiysk, it appears that a Russian Ropucha-class landing ship may have been damaged in the Ukrainian USV attack. pic.twitter.com/wQt1rHCNTZ