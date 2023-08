Au apărut imaginile de la bordul Sea Baby, drona care a lovit Podul Crimeea / Ce sunt dronele maritime și cum funcționează ele / video

Înregistrările difuzate de CNN arată ecranul unui pilot cu câteva momente înainte ca drona numită Sea Baby să trimită până la 850 kg de explozibili într-unul dintre stâlpii de sprijin ai podului care leagă Peninsula Crimeea de Federația Rusă, conform Sky News.

A fost pentru prima dată când SBU își revendică în mod deschis responsabilitatea pentru atac. Șeful SBU a precizat că drona a fost produsul mai multor luni de muncă, începute imediat după invazie.

Vasyl Maliuk a declarat pentru CNN că nu au fost implicate companii private, adăugând: „lucrăm la o serie de noi operațiuni interesante, inclusiv în apele Mării Negre. Vă promit că va fi incitant, mai ales pentru inamicii noștri”.

Podul Crimeea conectează Rusia continentală cu peninsula Crimeea peste strâmtoarea Kerci.

SBU a publicat și videoclipuri pe canalul Telegram.

Dronele marine, uneori numite USV-uri, sunt nave mici, fără pilot, care operează pe sau sub suprafața apei.

Analistul militar Sean Bell spune că acestea sunt „relativ ieftine” și „oferă o amenințare relativ rapidă și de profil redus pentru navele militare rusești, în special atunci când atacul este efectuat pe timp de noapte”.

„Dronele maritime pot opera pe suprafața mării sau chiar sub apă, unde sunt mult mai dificil de detectat de radarul convențional”, adaugă el.

Potrivit analizei lui Scott Savitz, analist senior la organizația de cercetare RAND Corporation, dronele maritime pot fi mai periculoase decât armele aeriene, cum ar fi rachetele și bombele, deoarece pot transporta încărcături explozive mari și pot lovi linia de plutire a navelor.

Costul relativ scăzut al dronelor permite, de asemenea, Ucrainei să organizeze atacuri cu un număr mare, care sunt greu de detectat de navele de război rusești.

Bell adaugă că daunele cauzate de dronele marine tind să fie „mai mult psihologice decât fizice”, deși daunele aduse navelor flotei din Marea Neagră s-au dovedit semnificative și cu siguranță va dura timp lungă până vor fi reparate.

Exclusive footage of the attack on the Kerch Bridge in July using an experimental naval drone from the Security Service of Ukraine - CNN.



The drone is called Sea Baby. It delivered up to 850 kilograms of explosives to one of the bridge's concrete pillars.



Glory to Ukrainian… pic.twitter.com/vYaZCHUSwV