Ruby, Ana Baniciu și Raluka, blocate în Israel după atacurile cu rachete: Lumea e în panică

Cele trei artiste se află în Tel Aviv, unde armata israeliană a declarat stare de război. Artistele s-au declarat îngrozite de ceea ce se petrece în Israel.

Ce a spus Ruby

'Este alertă. Este stare de război. Aici a început războiul de dimineață, 5.000 de rachete. Toată lumea a ieșit acum, alea sunt urme de kerosen. Toată lumea e în panică, păsările zboară haoitc. (…) Am descoperit că buncărul în care trebuie să ne adăpostim este chiar dormitorul, fereastra asta mică prin care nu trece nici bomba atomică, cică. Dacă se aud sirenele iar, să intrăm în buncăr. Doamne ferește. Nu mai e nimeni, nimeni pe străzi. S-a refugiat, în mare parte, toată lumea. Vedem ce se întâmplă. Doamne ferește de ceva rău', a spus Ruby pe Instagram.

E o energie foarte ciudată în Tel Aviv, a zis Raluka

'Ne-am trezit cu sirenele peste tot și de 3 ore auzim bombe. Bubuie în aer din câteva minute în câteva minute. E foarte ciudată senzația. Doamne! E o energie foarte ciudată în Tel Aviv. Nu sunt oameni aproape deloc pe stradă, sunt 3-4 oameni care merg și ei, probabil, spre case. Nu se mai aud bubuieli de aproape o oră. Deocamdată e liniște și pace. Să vedem ce se întâmplă de acum încolo. Să sperăm că totul va fi bine', a anunțat Raluka pe Instagram.

'Am intrat într-un buncăr, al unui bloc, care era cel mai apropiat'

'Bună dimineața, dragilor! Sunteți în liniște și să apreciați asta, pentru că noi suntem Tel Aviv, unde de dimineață ne-am trezit cu o sirenă pe strada noastră, pe care locuim aici. Ne-a anunțat că trebuie să mergem rapid în buncăre. Nu am apucat să mergem în buncăre până când am auzit explozia, care era în zona noastră.

Israelul, și în special Tel Aviv, sunt cei mai tari pe parte de a se apăra, mai ales aerian. Nu știm dacă racheta sau bomba, ce a fost ea, a avut explozie în cer sau pe pământ. Aici nu se vede nimic că arde sau fum. Am crezut că la ei e o chestie care se întâmplă mai des, dar am aflat acum, în ultima oră, că asta nu e o chestie comună. Ce s-a întâmplat azi, nu s-a mai întâmplat niciodată în Israel. Nu știu cum am nimerit fix noi în momentul ăsta.

Este pustiu pe stradă, am încercat să ieșim să luăm ceva de mâncare și am auzit altă sirenă. Am intrat într-un buncăr, al unui bloc, care era cel mai apropiat. Stând în buncăr, se auzeau exploziile. Avem bilet de avion luni, de întoarcere. Nu știm dacă aeroporturile s-au închis, cert este că suntem în siguranță, totul va fi bine.

În schimb, în seara asta era concert Bruno Mars, eram foarte entuziasmați că mergem toți. Bruno Mars a anunțat că nu mai susține concertul. Nu e nimeni pe stradă, înțeleg că au reușit să intre foarte mulți civili din Gaza în Israel și au început să se împuște pe stradă. E chiar război, în adevăratul sens al cuvântului', a transmis și Ana Baniciu pe Instagram, conform Româniatv.net.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News