Atac masiv asupra Israelului, zeci de rachete și teroriști infiltrați în Israel. Armata a demarat „pregătirile de război”

Potrivit Reuters, rapoartele preliminare indică faptul că mai mulți teroriști palestineni s-au infiltrat din Gaza în Israel. În acest moment există confruntări între gruparea Hamas și IDF (forțele de apărare israeliene).

Concomitent mai multe rachete au fost lansate din Gaza către Israel, amintește Reuters.

Rocket Barrages are continuing to be launched from the Gaza Strip. pic.twitter.com/1tr3nrQm84

Situația este în desfășurare.

Sirenele sună în mai multe orașe israliene, inclusiv Ierusalim.

