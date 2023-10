Hamas ține 50 de ostatici la granița Israelului cu Fâșia Gaza: Am prins și ofițeri superiori - Reuters / foto

Aproximativ 50 de ostatici israelieni sunt ținuți de oameni înarmați ai Hamas în kibbutzul Be’eri, conform Reuters.

Adjunctul șefului Hamas, Saleh Al-Arouri, la Al Jazeera: „Avem un număr mare de captivi israelien, printre care și ofițeri superiori”.

El a mai declarat că se așteaptă ca Israel să lanseze un contraatac împotriva Hamas.

De asemenea, Al-Arouri spune că Hamas are suficienți ostatici pentru ca Israelul să elibereze toți palestinienii pe care îi ține captivi.

Israelul a declarat sâmbătă stare de război, după ce Hamas a declanșat un război de proporții asupra acestuia.

Zeci de rachete au fost trase dinspre Fâşia Gaza spre Israel sâmbătă dimineaţa, punând capăt unui armistiţiu în linii mari respectat, după sfârşitul războiului de cinci zile din luna mai.

