Rona Hartner, "paranghelie până la 3 dimineața": Am zis că nu se poate să nu îmi fac ziua de naștere în timpul războiului ăstuia

"Fata mea mi-a spus că de mult nu m-a mai văzut atât de fericită. Au venit foarte mulți prieteni la petrecerea de ziua mea, cu toate că i-am anunțat cu o zi înainte că îmi fac ziua de naștere. Nu am prevăzut lucrurile așa, foarte tare, dar am zis că nu se poate să nu îmi fac ziua de naștere în timpul războiului ăstuia, pentru că oamenii sunt atât de stresați și ziua mea trebuie să le folosească și lor, să se simtă și ei bine! Așa că a fost extraordinar! Au venit foarte mulți prieteni, foarte mulți muzicieni. Am primit niște cercei superbi, pe care i-am și purtat, am primit de la fata mea un tablou făcut în stil grafitti, foarte mișto, foarte multe flori, parfumuri, tot felul de produse pentru față și m-au răsfățat, ce să mai!

"Am dansat și am rupt scena"

Am primit foarte multe lucruri frumoase, de suflet, și eu mă bucur foarte mult de flori, pentru că lumea știe că noi femeile suntem impresionate de flori și de gestul ăsta. Paranghelia a durat până la 3 dimineața. Eu am avut concert a doua zi și am crezut că nu o să mai pot să cant pentru că am dansat și am rupt scena. A fost foarte frumos și lumea s-a simțit foarte bine! Cred că toată lumea din cartier a zis: "Băi, ăștia au înnebunit de miercurea, așa!", pentru că toată lumea din zonă a auzit petrecerea, dar nimeni nu a făcut nicio remarcă. Cred că lumea vrea să audă muzică și paranghelii și s-au săturat de vești proaste!”, a povestit Rona Hartner pentru click.ro.

“În ceea ce privește partea personală, sunt împăcată, liniștită, ca să zic așa, pentru că așa trebuie să fie lucrurile acum, în perioada asta! Cred că am mai degrabă o chemare să fiu consacrată ca și celibatar laic pur și simplu. Cred că asta e mai degrabă chemarea mea decât pentru căsătorie, dar nu vreau să îmi fac eu planuri, vreau să aflu ce îmi rezervă viitorul și să stau liniștită deocamdată și să mă reconstruiesc un pic”, a mai spus artista.

