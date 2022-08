Romgaz a finalizat achiziţia participaţiei Exxon în proiectul Neptun Deep din Marea Neagră

"S.N.G.N Romgaz S.A anunţă finalizarea tranzacţiei de achiziţie şi transferul tuturor acţiunilor emise de (reprezentând 100% din capitalul social al) ExxonMobil Exploration and Production Romania Limited care deţine 50% din drepturile dobândite şi din obligaţiile asumate prin Acordul Petrolier pentru zona de apă adâncă a perimetrului offshore XIX Neptun din Marea Neagră.

Tranzacţia finalizată astăzi, 1 august 2022, a fost condiţionată de îndeplinirea condiţiilor suspensive prevăzute în contractul de vânzare-cumpărare încheiat la data de 3 mai 2022 între S.N.G.N Romgaz S.A şi vânzători. Toate condiţiile suspensive au fost îndeplinite cu succes, în raport cu prevederile din contract", se precizează în comunicatul companiei, potrivit Agerpres.



Potrivit ministrului Energiei, Virgil Popescu, finalizarea tranzacţiei este un pas important în obţinerea independenţei energetice a României, într-un moment dificil nu doar pentru ţara noastră, ci pentru întreaga Europă.



"În condiţiile în care statul român a adoptat şi Legea Offshore, iar gazul a fost introdus în taxonomia UE, am speranţa că Petrom şi Romgaz vor lua cât mai curând decizia finală de investiţie pentru proiectul Neptun Deep, astfel încât românii să beneficieze de gazele din Marea Neagră", a scris pe Facebook ministrul Energiei.



La rândul său, directorul General al Romgaz, Aristotel Jude, consideră că proiectul Neptun Deep are o importanţă strategică pentru România în vederea asigurării securităţii energetice a ţării.



"Finalizarea cu succes a tranzacţiei este o realizare deosebită în portofoliul de business al Romgaz. Proiectul Neptun Deep are o însemnătate importantă şi strategică pentru România în vederea asigurării securităţii energetice a ţării noastre, mai ales în actualul context geopolitic. Suntem determinaţi să trecem la etapa de dezvoltare-exploatare în cel mai scurt timp, alături de partenerul nostru", a precizat Jude.

