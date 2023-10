Institutul King Sejong din București are drept scop diseminarea limbii și culturii coreene prin organizarea de cursuri de limbă, literatură și caligrafie. Yousuk Won (Lidia Shin), profesor de limba română și de caligrafie spune că în fiecare an, între 600-700 de cursanți calcă pragul institutului.

„Institutul nostru King Sejong din București are în fiecare semestru aproximativ 350 de cursanți. Avem cursuri online și cursuri fizice. Institutul nostru este deschis de 3 ani jumătate. În fiecare an, între 600-700 de cursanți au trecut prin institutul nostru pentru a învăța limba și cultura coreeană”, a spus Yousuk Won (Lidia Shin), profesor de limba română și de caligrafie.

„Deci ar fi cam 2000 de români care au elemente de bază atât lingvistice, cât și culturale. Înțeleg că este mai ușor să înveți coreeana, pentru că alfabetul și regulile gramaticale sunt mai simple. Este mai greu din coreeană să înveți română”, a subliniat jurnalistul Val Vâlcu.

„Cultura coreeană și limba atrag atenția cursanților”

„Da, așa este. Cultura coreeană și limba atrag atenția cursanților. Majoritatea vin cu interesul de a cunoaște țara și cultura”, a precizat Yousuk Won (Lidia Shin), profesor de limba română și de caligrafie.

„Este foarte greu să înveți limba, dar este o provocare continuă pentru creier”

„Soțul meu a avut ideea de a urmări un serial coreean. M-a cucerit, apoi am urmărit alte filme și astfel am devenit dependentă. Nu mă mai uitam la alte filme. Nu am foarte mult timp liber, în afara profesiei de bază. Am petrecut multe ore ascultând limba coreeană, muzica coreeană și am avut ideea de a aprofunda.

Am început la sfârșitul lui februarie sau martie 2023 să fac cursuri de cultură coreeană. Am făcut caligrafie, curs de cultură coreeană, apoi, în timpul verii am făcut și curs de pictură, dar parcă nu reușeam să învăț suficient singură. M-am decis sub imboldul doamnei Lee și cu ajutorul doamnei Lidia să fac cursurile de limbă coreeană. În prezent sunt înscrisă și la cursuri de limbă. Este foarte greu să înveți limba, dar este o provocare continuă pentru creier”, a declarat Camelia Bădoiu, medic cursant.

