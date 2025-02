România va mai beneficia de fonduri europene până în 2030. Ce se va întâmpla după / video

Ovidiu Dranga, ex-ambasadorul României în Japonia, a vorbit despre întâlnirea recentă la care a participat la Viena. Subiectul principal a fost evoluția din Balcani, iar concluzia a fost că regiunea rămâne o problemă nerezolvată a Europei, cu o situație fragilă, risc de competiție geopolitică și conflicte, alimentate de rivalități etnice și o lipsă de perspective clare, mai ales în ceea ce privește integrarea europeană.

„Am fost recent la o întâlnire foarte utilă, cel puțin pentru mine, a PfP Consortium of Defense Academies la Viena, o inițiativă lansată în 1999 care a urmărit crearea unei rețele între universitățile de apărare din țări membre NATO și UE, dar și țări nemembre ale celor două organizații care vizează schimb de informații, o anumită interoperabilizare intelectuală a celor care se ocupă cu apărarea și securitatea în spațiul euroatlantic.

Subiectul a fost legat de Balcani, evoluția din Balcani. Una dintre concluzii a fost că Balcanii rămân o problemă nerezolvată a Europei și, din păcate, una dintre problemele care tind să fie uitate sau oarecum neglijate, chiar dacă există reuniuni, summituri, care pun în discuție situația de acolo.

Din păcate, situația de acolo este foarte fragilă. Riscul de a asista la o reluare a unei forme de competiție care ar putea să degenereze în conflict există. Riscul e legat de faptul că există în continuare o competiție între jucători geopolitici, o competiție în această zonă. Există, de asemenea, rivalități cu fundament etnic și există, din păcate, o lipsă de perspectivă foarte credibilă în ceea ce privește viitorul regiunii, în ansamblul ei. Adică perspectiva integrării europene nu e suficient de atrăgătoare pentru popoarele de acolo, pentru toate țările de acolo, și asta creează o anumită frustrare și nu ajută la rezolvarea acestor probleme.”, a spus Ovidiu Dranga.

Balcanii, un capitol neîncheiat al securității europene

Ovidiu Dranga a spus că Balcanii reprezintă un capitol neîncheiat al securității europene, iar soluția acceptată de toți este integrarea statelor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană și NATO. Deși câteva dintre acestea au aderat deja la NATO, perspectiva europeană nu este suficient de credibilă pentru populația locală, care nu crede că integrarea se va realiza în timpul vieții lor.

„Balcanii reprezintă un capitol neîncheiat al securității europene, după părerea mea. Soluția pe care toți o acceptă este integrarea tuturor statelor din Balcanii de Vest în Uniunea Europeană și în NATO. Câteva au făcut acest pas deja, sunt membri NATO, dar perspectiva europeană nu e suficient de credibilă pentru populația de acolo, pentru oamenii de rând care nu asociază, nu cred în totalitate că integrarea se va petrece în timpul vieții lor.”, a spus Ovidiu Dranga.

România va mai avea de câștigat până în 2030

Jurnalistul Val Vâlcu a subliniat că, odată cu aderarea noilor membri, fondurile pentru dezvoltare și infrastructură vor fi direcționate către aceștia, iar România va mai avea de câștigat până în 2030. Ovidiu Dranga a adăugat că statele din Europa Centrală și de Est, inclusiv Polonia, trebuie să se pregătească pentru momentul în care fondurile europene nu vor mai fi disponibile în aceeași măsură, deoarece vor fi direcționate către regiunile rămase în urmă. Acesta a recomandat diversificarea parteneriatelor cu alte state, pentru a atrage finanțare.

„În momentul în care aderă noi membri, fondurile pentru dezvoltare, pentru infrastructură, se mută către aceștia. Deci noi mai avem de câștigat până prin 2030, am înțeles, după care...”, a spus Val Vâlcu.

„Asta e o chestiune mai veche. Ar trebui să ne pregătim cu toții, și Polonia și alte state din Europa Centrală și de Est, pentru momentul în care fondurile europene nu vor fi disponibile pentru economiile noastre, în aceeași măsură ca acum, unul dintre motive fiind tocmai acesta: fondurile vor fi direcționate către alte regiuni care sunt rămase în urmă.

Asta înseamnă că va trebui să găsim alternative, să diversificăm parteneriatele cu state de unde poate să vină o finanțare ulterioară. Japonia e unul dintre partenerii cu care putem discuta așa ceva și se discută deja, cel puțin asta am încurajat și am facilitat cât am fost la Tokyo. (…)

Finanțarea poate să vină din mai multe zone și trebuie să vină pentru că România e o țară cu o economie în dezvoltare, chiar dacă au apărut anumite încetiniri. E o zonă care atrage investițiile și e o zonă în care vom asista, în următorii ani, după încheierea războiului din Ucraina, la efortul de reconstrucție a Ucrainei care plasează România într-o poziție foarte avantajoasă.”, a spus Ovidiu Dranga la Interviurile DC News.

