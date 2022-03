„Îmi aduc aminte că, în urmă cu vreo șapte ani, când realizam emisiunea În premieră, am și făcut o anchetă despre braconaj și cei care vând la negru pe marginea drumului icre. Am sperat că se va întâmpla ceva, dar iată că au trecut șapte ani și, din păcate, nu s-a întâmplat nimic. Piața icrelor negre este o piață în care am pierdut enorm și am pierdut mai ales pentru că acele patru specii de sturion sălbatic pe care le mai avem - morunul, păstruga, nisetrul și cega - nu sunt într-o situație bună. Sunt specii rare care au nevoie de 15 ani ca să ajungă la maturitate și să producă icre negre. Doar cega are nevoie de o perioadă mai scurtă, cinci ani”, a spus europarlamentarul Carmen Avram în cadrul unui interviu acordat DCNews.

„La noi se produc adevărate crime, pentru că, deși pescuitul acestor specii este interzis, braconajul a prosperat și se scot din Dunăre inclusiv femele aflate în sezon de reproducere, adică sunt pline de icre. Sunt vândute și pentru carne și pentru icre. Se reduce dramatic șansa pentru o generație nouă în apele noastre”, a spus Carmen Avram.

De asemenea, a mai zis că s-a construit „haotic” pe Dunăre, „așa că traseul sturionului e blocat în multe locuri, sturionul trebuie să ajungă în locurile din amonte pentru a depune icrele”.

„Până în 1990, România era pe locul trei în lume, după Rusia și Iran, la exportul de caviar. De atunci, practic, am dispărut. Diferența este că atunci se pescuia controlat, puțin peste 1.000 de tone de sturion pe an, iar exportul de icre negre ajungea spre 50.000 de kg anual. În primii anii după comunism, a fost un dezastru pentru aceste specii, au fost braconate masiv pentru un profit rapid. Nu știu dacă vă amintiți, dar un kg de caviar ajungea pe atunci la 5.000 dolari, astăzi e pe la 10.000 euro.

Astăzi, avem doar sturionii care se cresc în fermele de acvacultură și care pot fi folosiți pentru un consum, dar este un business foarte greoi. Crescătorii trebuie să aștepte acei 15 ani pentru maturizarea peștelui și să producă icrele. Să asigurăm continuarea speciilor e un pic mai greu”, a subliniat Carmen Avram.

