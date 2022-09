România a umplut depozitele de gaze în proporție de 80%

România a atins, sâmbătă, un grad de umplere a depozitelor de gaze de 80% din capacitatea totală, potrivit datelor furnizate de către Transgaz, transmite Agerpres. Stocarea gazelor în depozite va continua până la 30 octombrie. Gradul de 80% reprezintă pragul minim aprobat pentru România în noul regulament al Comisiei Europene.



Preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a anunţat miercuri, că la nivelul Uniunii Europene stocurile comune de gaze au ajuns la 84%.



„Prietenii noştri din ţările baltice au depus eforturi uriaşe pentru a pune capăt dependenţei lor de Rusia. Au investit în energia din surse regenerabile, în terminale GNL şi în conducte de interconectare. Toate acestea au fost înfăptuite cu costuri ridicate, însă dependenţa de combustibilii fosili din Rusia are un preţ mult mai mare. Trebuie să ne debarasăm de această dependenţă în întreaga Europă. Am convenit aşadar să constituim stocuri comune. Am ajuns deja la 84%: mai mult decât obiectivul pe care ni l-am fixat", a spus von der Leyen.

Erdogan cere ieftinirea gazului rusesc cu 25%

Recep Tayyip Erdogan intenționează să caute o reducere cu 25% a prețului gazului rusesc, relatează Bloomberg, citând surse din administrația prezidențială turcă.

Erdogan intenționează să-și exprime propunerea la discuțiile cu președintele rus Vladimir Putin vineri. Întâlnirea va fi a treia din ultimele trei luni și va avea loc în cadrul summitului SCO de la Samarkand.

Potrivit surselor Bloomberg, Erdogan intenționează să solicite plata pentru livrările de gaze în lire turcești. Acest lucru va ajuta economia să-și reducă „gaura” din soldul valutar, care, conform previziunilor Băncii Centrale Turce, s-ar putea ridica la 47 de miliarde de dolari până la sfârșitul anului.

Premierul grec spune că țara sa e 'pregătită să-i înfrunte' pe cei care îi 'ameninţă' teritoriul, cu referire la Turcia lui Erdogan

Premierul grec Kyriakos Mitsotakis a declarat - luni, la Paris - că ţara sa este 'pregătită să înfrunte' orice ameninţare împotriva suveranităţii sale, referindu-se la Turcia, care acuză Grecia că 'i-ar ocupa' insulele din Marea Egee, relatează France Presse.

'Suntem pregătiţi să-i înfruntăm pe toţi cei care ne ameninţă să debarce în insulele noastre, pe teritoriul nostru', a declarat Mitsotakis, primit de preşedintele francez Emmanuel Macron la Palatul Elysee.

El a citat cele şase avioane de luptă Rafale şi cele trei fregate de apărare şi intervenţie (DFI), cumpărate în martie de Atena şi a mulţumit Franţei pentru sprijinul său în faţa 'provocărilor' Turciei.

'Suntem întotdeauna deschişi discuţiei şi dialogului', a adăugat premierul grec.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News