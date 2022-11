România a fost ţară de cascadori. Bulai: În SUA, ăia studiază săptămâni întregi. Nu e aşa simplu

"Soferii STB, RATB, ar trebui să fie educaţi, temperaţi. Vezi pe câte unul cu autobuzul cum se ia la întrecere cu câte un Porsche... De cealalta parte, cei de la tramvaie, cu sadism, pentru că sunt şi intersecţii unde se mai cedează trecerea, mai trece unul altul, vin cu viteză în ultima sută de metri şi pun câte o frână la câţiva centimetri", a punctat Val Vâlcu la Nod în Papură.

"Transportul acum e mişto faţă de cum era în anii '90. Atunci încă mai stăteau unii pe scară, totuşi", a replicat Alfred Bulai.

"Ceea ce era bine, nu mirosea urât, nu îţi sufla nimeni în ceafă", a intervenit Vâlcu.

"Eram şi o naţiune de cascadori. În anii '80, puteai să vezi o băbuţă cu sacoşe cum stătea cu un picior pe scară şi se ţinea de altcineva. Dacă mergi în SUA la cascadori, ăia stau să studieze săptămâni întregi. Nu e aşa simplu", a mai spus sociologul.

"Vine Singur Acasă acum, care a rupt comedia datorită cascadorilor până la urmă", a completat Val Vâlcu.

Oraşul în care nu se respectă regulile de circulaţie. Bulai: Am fost curios care e rata accidentelor. Aproape identică cu Germania, unde se respectă tot

Sociologul Alfred Bulai a vorbit, în cadrul emisiunii Nod în Papură, despre un oraş în care nu se respectă regulile de circulaţie. Paradoxal, spune sociologul, rata accidentelor de acolo este identică cu cea din Germania, unde regulile se respectă cu sfinţenie.

"Am ajuns la un moment dat la o conferinţă în Napoli, în Sicilia. Acolo e o chestie foarte drăguţă, nu au reguli de circulaţie, mergi pe unde vrei. Treci strada aşa, cum vrei. Maşinile se opresc, nu te înjură nimeni. Asta e faza cea mai amuzantă. Motocicliştii circulau atunci pe toate sensurile, părea că au un drept al lor de a circula pe contrasens.

În prima zi, mi-am dat seama că am traversat aşa, ca în România, pe unde am prins, şi s-a oprit o coloană mare de maşini. Nu m-au înjurat, nu m-au spurcat, m-au lăsat să trec. Şi am văzut că se întâmplă foarte des.

Ei bine, am fost curios să aflu care este rata de accidente. Eram cu regretatul Vintilă Mihăilescu şi am căutat amândoi rata de accidente în trei ţări. Am găsit pe Napoli şi pe toată Germania. Rata accidentelor în Napoli era aproape identică cu cea din toată Germania, unde se respectă regulile. Acolo, dacă e roşu la semafor, şi e două noaptea, se stă la roşu. Aveau rata accidentelor aproape identică. La noi, în România, rata era de aproape zece ori mai mare. Şi ştii de ce?

În Italia moştenesc o formulă culturală, că nimeni nu are prioritate. Degeaba ai prioritate, te uiţi în stânga şi dreapta. Ceea ce înseamnă că toată lumea era vigilentă. În Germania, se respectă regulile. În România, ne facem că respectăm regulile în stil german, dar nu le respectăm, în stil italian", a precizat Alfred Bulai.

"E cum am mai spus şi eu. Degeaba ţi-ai luat şubă pe tine dacă eşti în pantaloni scurţi. Eşti neasortat. Normal că ţi-e frig!", a intervenit Val Vâlcu.

