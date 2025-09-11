Robert Cazanciuc, mesaj la comemorarea zilei de 11 septembrie 2001

Senatorul PSD, Robert Cazanciuc, a ținut să transmtă un mesaj cu ocazia comemorării zilei de 11 septembrie, 2001, în urma atentatelor teroriste din SUA.

Îmi sunt foarte vii amintirile de șoc din acea zi de 11 septembrie 2001 când am văzut în direct al doilea avion care a lovit WTC.

Celor care ajungeti prin New York vă recomand să vizitați cutremurătorul Memorial dedicat victimelor, pentru a înțelege de ce trebuie luptat împotriva oricăror semințe de teroare!, a scris pe Facebook senatorul Robert Cazanciuc.

