Rivalitate criminală în Afganistan: ISIS-K vs. talibani, luptă nimicitoare. H.D. Hartmann: E clar ce transmite. Preț de sânge

”Situația dramatică a statului Afganistan s-a înrăutățit și mai mult, așa cum toți analiștii au prevăzut. O serie de atentate la Kabul, în această seară, au cutremurat practic fragilul echilibru între forțele internaționale din aeroportul de la Kabul și organizațiile teroriste. Citeam pe fluxuri de știri indiene și de la unul din reporterii defenseromania.ro că există un al treilea atentat care a avut loc acum câteva zeci de minute împotriva unei echipe de patrulare talibană. Deci atacurile se pare că poartă semnătura organizației bine cunoscută ISIS-K, care este aripa afgană a cunoscutei organizații teroriste Daesh din Siria și Irak.

Alertă la nivel internațional

Este foarte clar că în acest moment, toate guvernele lumii sunt îngrijorate de această apariție foarte rapidă, după căderea Kabulului de duminica trecută, a organizației. Operațiunea este foarte clar pusă la punct și trimiterea unor kamikaze, unor sinucigași pentru a se detona, exprimă foarte clar o pregătire bine organizată. ISIS-K este de altfel organizația care încearcă să-i ia locul organizației talibane. A existat un dialog ideologic și religios extrem de dur între cele două organizații în luna februarie a acestui an. O scrisoare în limba paștună prin care reprezentanții ISIS-K cereau afganilor să să alăture acestei organizații. Replica imediată a organizației talibane, aflată în acel moment în exil la Doha a fost că lupta islamică pentru menținerea dominației islamice în Afganistan trebuie să se poarte sub autoritatea exclusivă a talibanilor. Deci vedem aici o rivalitate în interiorul aceleiași tabere, vedem o rivalitate criminală și o rivalitate care are deja prețul de sânge. Cel puțin 12 militari americani au fost asasinați, cert este că singurul punct vulnerabil al acelui aeroport era o intrare foarte ciudat agreată de către forțele care mențin securitatea aeroportului. Era de fapt un canal. Un culoar de apă prin care lăsau afgani pentru a ajunge în aeroport. Acolo a avut loc atentatul sinucigaș și desigur, atentatul al doilea la hotelul Baron unde se aflau numai oficiali britanici. Deci foarte clar ISIS-K încearcă să transmită că este capabilă să atace în același timp interesele mai multor țări occidentale, prezente în Kabul.

Situație gravă pentru europeni

Pentru europeni situația este foarte gravă, Guvernul britanic se află în ședințe de urgență, președintele Biden s-a reunit cu comitetul de securitate, Guvernul Indiei a reunit imediat consiliul de securitate, Guvernul pakistanez a făcut la fel. Deci este o alarmă generală pentru a înțelege ce se va întâmpla în următoarele 48 de ore. Ne este foarte clar și tuturor cititorilor DC News trebuie să le fie foarte clar că acest atentat împotriva talibanilor din Afganistan și împotriva prezenței internaționale a armatelor internaționale, care să asigure ieșirea afganilor și cetățenilor străini din Afganistan este foarte clar că aceste atacuri pun o presiune enormă. Pe de altă parte este vorba și de o dezechilibrare fundamentală a spațiului politic, un atac împotriva talibanilor în acest vid de putere unde nu există un Guvern legal și legitim, unde fostul președinte Ashraf Ghani a fugit, unde există o slabă speranță că lupta armată din Valea Panjshi să poată să reușească să întoarcă rezultatul preluării talibane integrale a Afganistanului. Deci pe fondul acestui vid, o luptă între frați musulmani, între ISIS-K și talibani, ar fi efectiv nimicitoare pentru echilibrele puterii regionale. Mai mult, dovedește lipsa absolut totală de calcul a retragerii americane din Afganistan. Dovedește foarte clar greșeli fundamentale de analiză și de sinteză și de strategie a tuturor forțelor implicate în lungul conflict de 20 de ani.

Atentat devastator pentru Biden

Pentru Biden este devastator acest atentat, deși, ca să fim foarte clari și sinceri în informarea cititorilor DC News, atacurile ISIS-K sunt aproape zilnice în interiorul Afganistanului. Atacurile sinucigașe Isis-K, care sunt specifice acestei organizații, au avut loc și în februarie, și în martie, și în aprilie în Afganistan, fără ca nici trupele coaliției internaționale și nici trupele talibane să poată să le oprească, dar pe plan intern, pentru Joe Biden acest lucru este foarte grav. Acest atentat, dar și atentatele care vor urma, dacă vor mai fi în următoarele 48 de ore, care să pună într-un masiv pericol spațiul politic intern american, reprezintă o lovitură pentru credibilitatea lui Joe Biden, președintele SUA”, a declarat H.D. Hartmann în exclusivitate pentru DC News.

