Două explozii puternice lângă aeroportul din Kabul. Cel puțin 13 morți - UPDATE / NOI IMAGINI VIDEO

UPDATE 18:07: Pentagonul confirmă a doua explozie lângă aeroportul din Kabul și „o serie de victime din SUA”, scrie CNN.

Secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a confirmat că a existat cel puțin o altă explozie în apropierea aeroportului, aceasta a fost la sau lângă hotelul Baron.

El a spus că poate confirma că explozia de la Abbey Gate a fost „rezultatul unui atac complex care a dus la un număr de victime din SUA și civili”.

UPDATE 17:59: Apar detalii despre atacul aeroportului din Kabul!

Atacul inițial de pe aeroportul din Kabul a fost urmat de o a doua explozie și un foc cu arme de calibru mic, spune Jonathan Beale de la BBC News.

Ambele explozii au avut loc lângă intrarea porții Abbey în aeroport, unde s-au adunat un număr mare de refugiați afgani în ultimele zile.

Near the second explosion at one of the gates of Kabul Airport in Afghanistan. Compelete Chaos..

UPDATE 17:55: Potrivit primelor rapoarte, există un număr de soldați americani printre cei răniți în explozia din fața Aeroportului Internațional Hamid Karzai joi, potrivit a trei oficiali americani și a unei surse familiare cu situația, scrie CNN News.

UPDATE 17:45: Cel puțin 13 persoane au fost ucise într-o explozie în fața aeroportului din Kabul, a declarat un oficial taliban pentru agenția de presă Reuters, scrie Sky News.

Printre cei uciși se află și copii, iar mai mulți gardieni talibani au fost răniți, a spus oficialul.

UPDATE: Ministerul Apărării din Turcia susține că ar fi existat două explozii pe aeroport în afara aeroportului din Kabul. Momentan nu există o confirmare oficială a acestor informații, mai susțin jurnaliștii de la BBC News.

UPDATE: O sursă a Ministerului Apărării din Marea Britanie a declarat: „Nu avem nicio evidență a victimelor militare din Marea Britanie, dar este prea devreme pentru a ști cu siguranță”, scrie BBC News.

Trupele britanice s-au stabilit recent la Abbey Gate, pe aeroportul internațional Hamid Karzai din Kabul.

UPDATE: Numeroase persoane sunt rănite după ce o explozie puternică a avut loc joi, la una dintre intrările în aeroportul din Kabul. Forțele occidentale aveau informații că la aeroport urmează să se producă un atac terorist. Atacul nu a fost revendicat, potrivit CNBC, scrie Mediafax.

Atentatul a avut loc în timpul operațiunilor de evacuare de pe aeroportul din Afganistan. Se pare că atacul a avut loc chiar la intrarea în aeroport, lângă un hotel folosit în special de străini.

Video of the explosion at the Kabul airport.

- Știrea inițială -

Pentagonul a confirmat că a avut loc o explozie în afara aeroportului din Kabul, scriu jurnaliștii de la BBC News. Nu este încă clar dacă au existat victime.

”Putem confirma o explozie în afara aeroportului din Kabul. Victimele sunt neclare în acest moment. Vom oferi detalii suplimentare atunci când vom putea”, a scris John Kirby, purtătorul de cuvânt al Pentagonului, pe Twitter.

Detaliile exploziei de pe aeroportul din Kabul rămân neclare. Au fost raportate și focuri de focuri de armă, mai scrie BBC News.

Explozia a avut loc la intrarea de la poarta Abbey, unde se află trupele britanice. A fost una dintre cele trei porți care au fost închise în urma avertismentelor cu privire la o amenințare teroristă.

Biden a fost informat despre explozia din fața aeroportului din Kabul





Președintele Biden a fost informat despre explozia din fața aeroportului din Kabul, spune un oficial de la Casa Albă, scrie CNN News.

Cu câteva clipe în urmă, secretarul de presă al Pentagonului, John Kirby, a confirmat că a existat o explozie.

Explozia din fața aeroportului din Kabul a fost la una dintre porțile de intrare și pare a fi un atac sinucigaș, potrivit a trei oficiali americani.

Au fost mulțimi de afgani la porți care încercau să aibă acces la aeroport.

The explosion outside Kabul's airport was at one of the entry gates and appears to be a suicide attack, three US officials say.

At least 10 killed and dozen wounded in the recent #Kabul airport explosion - Local Media

Multiple injured in #Kabulexplosion.



U.S. sources report that several U.S. Marines were injured in the explosion at the entrance to Kabul International Airport.



U.S. sources report that several U.S. Marines were injured in the explosion at the entrance to Kabul International Airport.

(This information is not confirmed).

UPDATE: The first footage from the scene appeared

După Regatul Unit şi SUA, Australia îşi îndeamnă cetăţenii să părăsească zona aeroportului din Kabul

Australia îşi evacuează cetăţenii şi deţinătorii de viză de peste o săptămână de pe aeroportul din Kabul, unde Canberra le-a cerut oamenilor să călătorească în ordine şi să fie gata de transport. Miercuri seară, Australia şi-a schimbat recomandarea către cei din zonă, decizie despre care Marisa Payne spune că are la bază preocupări sporite privind un posibil atac terorist.

'Există o ameninţare foarte importantă, încă valabilă, de atac terorist', le-a spus Payne jurnaliştilor la Canberra. Această alertă sporeşte riscul ca numeroşi afgani care deţin viză pentru Australia să fie lăsaţi în urmă în condiţiile în care Canberra se pregăteşte să-şi încheie programul de evacuare, comentează Reuters. Prim-ministrul Scott Morrison a spus că Australia a evacuat 4.000 de persoane din Afganistan.

Mulţi dintre aceşti oameni se află în Emiratele Arabe Unite, a spus Morrison, în timp ce 639 au ajuns deja în Australia. Australia a făcut parte din forţa internaţională condusă de NATO care s-a luptat cu talibanii şi a instruit forţele de securitate afgane în anii după ce insurgenţii au fost înlăturaţi în 2001.

Peste 39.000 de militari australieni au fost detaşaţi în Afganistan şi 41 dintre ei şi-au pierdut viaţa. Avertismentele Australiei urmează după cele transmise anterior de Regatul Unit şi SUA. 'Nu vă deplasaţi la aeroportul internaţional Hamid Karzai din Kabul', a scris miercuri seară MAE britanic pe site-ul său. 'Există o ameninţare importantă şi permanentă de atac terorist', a subliniat diplomaţia britanică.

'Dacă vă aflaţi în zona aeroportului, părăsiţi-o pentru un loc sigur şi aşteptaţi instrucţiuni. Dacă puteţi să părăsiţi Afganistanul în siguranţă prin alte mijloace, faceţi acest lucru imediat', a mai transmis MAE britanic. Avertismentul american a fost neobişnuit de precis. Persoanele 'care se află la porţile Abbey, de est şi de nord trebuie să plece imediat', a indicat Departamentul de Stat american, vorbind despre 'ameninţări de securitate' fără a furniza alte amănunte, potrivit Agerpres.