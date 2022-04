Rihanna, panicată în legătură cu sarcina: Poveștile pe care le-am auzit de la alte femei mă sperie

Rihanna a dezvăluit că sarcina a fost una neplanificată. Frumoasa cântăreață a pozat pentru revista Vogue într-un costum uimitor din dantelă roșie care i-a scos burtica în evidență. Vedeta, în vârstă de 34 de ani, a mărturisit că este „speriată” auzind povești de la alte femei care s-au luptat cu depresia postpartum și că este „speriată” să s-ar putea simți „scăpată de sub control emoțional” atunci când va da naștere primului ei copil, scrie Daily Mail.

„Nu pot să zic că am planificat. Dar în niciun caz nu am fost împotriva. Nu știu când sunt la ovulație și alte lucruri de genul. Doar ne-am distrat. Apoi am văzut rezultatul testului. Nu am pierdut timp. L-am chemat și i-am arătat. Apoi în dimineața următoare am fost în cabinetul medicului și așa a început povestea noastră”, a spus Rihanna.

"Cu toate acestea, am afaceri care nu se vor conduce singure"

Artista a vorbit și despre planurile pe care le are pentru ziua în care va naște. Ea a spus că din cauza restricțiilor COVID nu va putea să aibă alături toți prietenii și familia, dar a glumit spunând că poate va avea un autobuz în care vor sta toți lângă spital.

Pe lângă aceste temeri, artista a spus că va continua să se ocupe de businessurile ei și după ce va da naștere: „Echilibrul a fost una dintre cele mai mari provocări ale vieții mele. Iar acum va intra în joc un alt om. Cu toate acestea, am afaceri care nu se vor conduce singure. Mama mea s-a descurcat cu mine și frații mei fără să aibă resursele pe care le am eu, așa că voi face față cu siguranță. Cum va fi? Nu știu sigur”.

Rihanna se apără, după ce a fost criticată pentru felul în care se îmbracă

Rihanna și-a apărat, de asemenea, alegerile în materie de vestimentație, fiind adesea criticată de fani pentru că pozează mult prea dezbrăcată acum, când este însărcinată.



„Sper că am reușit să redefinim ceea ce este considerat „decent” pentru femeile însărcinate. Corpul meu face lucruri incredibile acum și nu o să-mi fie rușine de asta. De data aceasta ar trebui să fie sărbătorită. Pentru că de ce ar trebui să-ți ascunzi sarcina? Când am aflat că sunt însărcinată, m-am gândit în sinea mea: Nu am cum să merg la cumpărături în nici un culoar al maternității. Îmi pare rău, este prea distractiv să te îmbraci. Nu voi lăsa acea parte să dispară pentru că corpul meu se schimbă.", a mai spus Rihanna.

