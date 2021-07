Rifai, după eliberarea lui Dragnea: Nu a înțeles un lucru. Mă tem că s-a grăbit

”Am ascultat cu maxima atentie declaratia de astazi a fostului lider PSD, Liviu Dragnea. Dragnea a avut un discurs clasic de candidat! Semn ca nu va sta deloc departe de scena politica, asa cum i-au urat astazi mai toti fostii colegi de politica ai domniei sale.

Ce nu a inteles Liviu Dragnea, si vom vedea impreuna daca va mai avea priza la electorat, este ca poporul roman exact impotriva acestei atitudini a domniei sale, a iesit in strada si s-a unit impotriva lui. Ma tem ca Liviu Dragnea s-a grabit putin. Si a obtinut doua lucruri: obliga PSD sa se delimiteze absolut total de numele sau si a readus in spatiu public acea emotie colectiva care l-a facut atat de nepopular in randul romanilor. Ma mira insa ca Dragnea s-a grabit si a jucat atat de pe fata, atat de repede. Ma mir! Caci, Dragnea a fost un mare jucator politic si la genul acesta de jucator politic astfel de greseli sunt bizare. Ori discursul de astazi il va costa! Iar nota va fi mare!”, a scris Denise Rifai pe Facebook.

Dragnea, eliberat

Fostul lider al social-democraţilor Liviu Dragnea a declarat joi, după ce a fost eliberat condiţionat din Penitenciarul Rahova, că se consideră deţinut politic şi a afirmat că PSD a devenit un partid "de operetă", condus de oameni "laşi".



"Eu mă consider deţinut politic, pentru că am intrat nevinovat. Mi s-a cerut insistent în ultimele luni ca, la instanţă, când se va judec liberarea să îmi recunosc vinovăţia, ceea ce nu am acceptat, pentru că se dorea să se valideze acest dosar politic. Din păcate, nu există Opoziţie, PSD a devenit un partid de operetă condus de oameni laşi. Toţi sunt", a susţinut Dragnea.

El i-a lăudat pe judecătorii de la Tribunalul Giurgiu care l-au eliberat, spunând că aceştia au avut curaj.



"Cred că judecătorii din Giurgiu au avut curaj. Au rezistat la presiuni, pentru că la Tribunalul Bucureşti e destul de clar ce s-a întâmplat", a spus Liviu Dragnea.



"Sper să găsesc soluţii să îmi revin. Voi munci la firma fiului meu", a completat fostul preşedinte al PSD.