Regina Elisabeta, surprinsă la volanul unei maşini pe domeniul Castelului Windsor - FOTO

Regina Elisabeta a II-a Marii Britanii, în vârstă de 95 de ani, care a fost sfătuită de medicii săi să se odihnească în următoarele două săptămâni, a fost fotografiată luni conducând un autoturism pe domeniul Castelului Windsor, scrie Agerpres, după o relatare Reuters.



Fotografia, care a fost publicată de mai multe mass-media britanice, o prezintă pe regină purtând un batic şi ochelari de soare la volanul maşinii.





Luna trecută, regina Elisabeta a fost nevoită să-şi anuleze unele angajamente planificate şi a petrecut o noapte într-un spital din Londra din cauza unei afecţiuni nespecificate, însă fără legătură cu COVID-19. A fost prima internare a suveranei britanice după mulţi ani.



Palatul Buckingham a declarat că medicii i-au recomandat să se odihnească şi să evite vizitele oficiale, timp de cel puţin două săptămâni.





Unul dintre angajamentele de la care a fost nevoită să se retragă regina a fost recepţia care marchează deschiderea, luni, a Conferinţei ONU privind schimbările climatice (COP26) de la Glasgow.



Regina, care este cunoscută pentru sănătatea ei robustă, a participat însă la o serie de audienţe prin videolink, în care a apărut bine şi veselă, iar premierul Boris Johnson a declarat că a vorbit cu suverana săptămâna trecută şi a afirmat că aceasta este "într-o formă foarte bună".

Internarea Reginei Elisabeta în spital, diagnosticul primit și faptul că și-a anulat mai multe evenimente publice ridică mari îngrijorări în rândul fanilor Casei Regale și a Suveranei.

Pentru că ultimele detalii despre Regină i-a speriat pe mulți, admiratorii ei l-au îndemnat pe Prințul Harry, pe rețelele de socializare, să se întoarcă în Marea Britanie, să o vadă cât mai curând pe bunica lui și să fie alături de ea.

Fanii regali susțin că dacă Prințul Harry nu revine, când o face s-ar putea să fie prea târziu și ar putea să regrete apoi. În plus, britanicii se aşteaptă la ce este mai rău după ce Regina Elisabeta a fost internată de urgenţă în spital.

"Sper din toată inima că Harry va zbura spre Anglia să-şi vadă bunica şi pe restul familiei până nu e prea târziu. Regina ia o pauză să se odihnească, iar el va regreta dacă nu face asta", a scris un utilizator de Twitter, potrivit okmagazine.ro

Anul acesta, la un an după ce a renunțat la îndatoririle regale și s-a mutat în SUA, Prințul Harry a călătorit de două ori în Marea Britanie, o dată la înmormântarea din luna aprilie a bunicului său, Prinţul Philip, şi a doua oară în luna iulie, când a participat alături de fratele lui, Prinţul William, la dezvelirea statuii Prinţesei Diana, de la Kensington Palace.

???? | NEW: The Queen has been seen driving her car around the Windsor estate just days after she was advised by doctors to rest for at least a fortnight pic.twitter.com/fWMja3geqo