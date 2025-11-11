€ 5.0845
DCNews Stiri Internațional Reacția Rusiei la acuzațiile lui Donald Trump privind teste nucleare subterane
Data publicării: 18:22 11 Noi 2025

Reacția Rusiei la acuzațiile lui Donald Trump privind teste nucleare subterane
Autor: Doinița Manic

lavrov-ucraina_95134800 Serghei Lavrov, ministrul rus de Externe. Foto: Agerpres
 

Moscova a venit cu o reacție după afirmaţiile lui Donald Trump privind "teste nucleare" secrete ruse.

Rusia, acuzată de Donald Trump că ar desfășura teste nucleare subterane, susține că este gata să discute cu Washingtonul pe marginea afirmațiilor președintelui american, în contextul creșterii tensiunilor dintre cele două puteri nucleare, transmite Agerpres, citând AFP.

"Suntem gata să discutăm asupra suspiciunilor pe care colegii noştri americani le-au ridicat cu privire la faptul că noi am face ceva în secret, în adâncul pământului", a spus șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, în cadrul unei întâlniri cu presa rusă, difuzată pe canalele de stat.

Lavrov a negat și acuzațiile lansate de președintele american săptămâna trecută, potrivit cărora Rusia și China ar efectua teste nucleare subterane fără notificare prealabilă. Beijingul a reacționat rapid, precizând că nu mai realizează astfel de teste.

Ministrul rus de Externe a mai spus că SUA ar putea verifica prin intermediul sistemului internațional de monitorizare seismică dacă Rusia a efectuat teste cu încărcătură nucleară.

"Celelalte teste, fie că sunt subcritice sau fără reacţie nucleară în lanţ, fie că sunt teste cu rachete purtătoare, nu au fost niciodată interzise", a adăugat Lavrov.

Lavrov: Eu nu aş amesteca problema testelor nucleare cu cea a summitului de la Budapesta

Donald Trump a făcut aceste afirmații la adresa Chinei și Rusiei după ce a amânat sine die o întâlnire cu Vladimir Putin, planificată inițial la Budapesta, privind soluționarea războiului din Ucraina.

Totuși, Lavrov susține că cele două subiecte nu sunt legate. "Eu nu aş amesteca problema testelor nucleare cu cea a summitului de la Budapesta", a spus el.

Cu toate acestea, ministrul rus, care deține cel mai lung mandat din istoria recentă a Rusiei, a lăsat deschisă posibilitatea unui summit între Putin și Trump.

"Noi suntem gata să discutăm cu colegii noştri americani despre reluarea lucrărilor pregătitoare pentru summitul propus între liderii Rusiei şi SUA", a declarat Lavrov.

moscova
rusia
teste nucleare
donald trump
sergei lavrov
