Razie a poliţiei printre taximetriştii de la aeroporturi

Direcţia de Poliţie Transporturi a organizat o acţiune de control, privind legalitatea desfăşurării transportului rutier în regim "TAXI" şi "în regim de închiriere", în zona aeroporturilor civile din România şi pentru verificarea respectării prevederilor Legii nr. 55/2020.



În cadrul acţiunii, au fost verificate 207 autovehicule, au fost legitimate 241 de persoane, fiind aplicate 106 sancţiuni contravenţionale, în valoare de 36.180 de lei.



Din totalul sancţiunilor, 13 au fost aplicate pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 38/2003, privind transportul de persoane în regim de taxi şi în regim de închiriere, 79 pentru încălcarea normelor privind circulaţia pe drumurile publice, 10 pentru nerespectarea prevederilor Legii nr. 55/2020 şi 4 la alte acte normative.



Pentru defecţiuni tehnice sau dotări suplimentare nepermise de lege, au fost retrase 13 certificate de înmatriculare, informează Inspectoratul General al Poliţiei Române.

Tânăr reţinut pentru săvârşirea mai multor infracţiuni de furt calificat şi tâlhărie calificată

Miercuri, 3 noiembrie a.c., poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, au pus în aplicare un mandat de percheziţie la domiciliul unui tânăr bănuit de săvârşirea mai multor infracţiuni de furt calificat şi tâlhărie calificată.



Din datele şi probele administrate în cauză de către poliţiştii Secţiei 13 în perioada iulie - octombrie 2021 a rezultat presupunerea rezonabilă că un tânăr, în vârstă de 22 de ani, ar avea preocupări de natură infracţională, din verificări reieşind faptul că acesta era totodată urmărit naţional, sustrăgându-se punerii în executare a unei sentinţe judecătoreşti.



Astfel, în urma administrării probatoriului, a fost reţinută în sarcina bănuitului săvârşirea a două infracţiuni de furt şi o tâlhărie calificată:



La data de 16 iulie a.c., în jurul orei 19.30, ar fi pătruns într-o farmacie din sectorul 3 de unde, profitând de neatenţia angajaţilor, ar fi sustras suma de aproximativ 2.500 de lei.



La data de 11 august a.c., în timp ce se afla în faţa unui bloc din sectorul 3 ar fi agresat fizic un bărbat şi l-ar fi deposedat de telefonul mobil.



La data de 25 septembrie a.c., ar fi sustras din incinta unui complex comercial două telefoane mobile, prejudiciul fiind de aproximativ 12.000 de lei.



Din documentarea activităţii infracţionale a rezultat că acesta ar fi săvârşit mai multe infracţiuni de furt din societăţi comerciale din municipiul Bucureşti şi judeţele limitrofe, sustrăgând telefoane mobile şi laptop-uri în valoare de aproximativ 60.000 de lei.



La data menţionată a fost pus în aplicare un mandat de percheziţie domiciliară la adresa bănuitului, acesta fiind depistat şi condus pentru audieri la sediul secţiei de poliţie. Totodată, au fost identificate şi ridicate mai multe bunuri de interes în cauză.



Cercetările sunt continuate de Secţia 13 Poliţie, sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 3, sub aspectul săvârşirii mai multor infracţiuni de furt calificat şi tâlhărie calificată, cu cel în cauză în stare de reţinere, fiind efectuate verificări în vederea stabilirii întregii activităţi infracţionale a acestuia.



Acţiunea a beneficiat de sprijinul de specialitate al Direcţiei Operaţiuni Speciale din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române şi al poliţiştilor din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Ilfov şi al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Prahova.



Facem precizarea că punerea în mişcare a acţiunii penale este o etapă a procesului penal reglementată de Codul de procedură penală, având ca scop crearea cadrului procesual de administrare a probatoriului, activitate care nu poate, în nicio situaţie, să înfrângă principiul prezumţiei de nevinovăţie.