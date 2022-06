Rareş Bogdan: Suntem vioara întâi în guvernare / "Legile securităţii", în Parlament: Niciodată nu voi fi de acord să fie încălcate libertăţi

"Cei care au legile acestea sunt reprezentanții Guvernului, respectiv cele patru comisii din Parlament – comisia SRI, comisia SIE, comisia de apărare din Senat și comisia de apărare din Camera Deputaților. Au 9 din 10, pentru că în total sunt 10 legi. Singura pe care nu o au și o vor primi este cea a CSAT. (…) Ce a ieșit în spațiul public nu sunt convins că este ceea ce este în momentul de față… Sunt variante de lucru, pe care colegii noștri vor veni cu controlul parlamentar și vor veni cu inițiativa legislativă împreună cu guvernul și în parteneriat cu cei cărora li se adresează. Niciodată ca lider al PNL și al coaliției nu voi fi de acord să fie încălcate libertăți ale individului, ale presei sau libertăți ale omului câștigate cu greu în această țară. Eu nu cred că reprezentanți ai Guvernului, ai Parlamentului, ai coaliției vor veni cu derapaje”, a afirmat prim-vicepreședintele PNL la Digi 24.

Întrebat dacă se poate vorbi despre derapaje în aceste "legi ale securităţii", Rareş Bogdan a replicat ferm: "Nu vreau să comentez decât pe variantele oficiale. Eu sunt absolut convins că discuțiile vor exista în coaliție. Nu știu dacă e varianta finală, intermediară, dacă nu e un balon aruncat presei ca să vadă reacția societății civile”.

Acesta a menţionat, însă, critic, un posibil derapaj.

"Dacă vedem că un ofițer de informații poate să treacă la acțiuni de urmărire penală, nu e în regulă. Dacă se creează câmpuri tactice, iarăși e o situație… dar să nu facem procese de intenție”, a spus el, citat de G4Media.

Primvicepreşedintele PNL afirmă, totuşi, că "dată fiind și situația regională, România are nevoie de reglementări foarte precise, de reglementări pentru Serviciile de Informații".

"Suntem vioara întâi în guvernare"

"Suntem la guvernare după şapte ani de război politic dur, agresiv, cu declaraţii belicoase din partea ambelor părţi, în care cred că PNL nu a făcut rabat nici de critici, nici de atitudini corecte pentru ceea ce înseamnă sănătatea democraţiei româneşti. Arhitectura Guvernului României şi a puterii din România este cu un prim-ministru care are un rol, chiar dacă primul ministru nu are toate puterile pe care le are cancelarul german sau cancelarul austriac sau primul ministru italian, acolo preşedinţii fiind doar la nivel de reprezentare, la noi, puterea executivă fiind împărţită între premier şi preşedinte, vă asigur că cel care dă tonul şi care duce, practic, politica, care dă direcţia politicilor guvernamentale este premierul României. Atâta timp cât premierul României este preşedinte al partidului de guvernământ, preşedinte al PNL, atâta timp cât preşedintele partidului de guvernământ, Partid Naţional Liberal, este premier al României cu drepturi depline, doar cineva care vrea să ne incite să reacţionăm într-un fel ne spune că am fi o altă vioară decât vioara întâi. Suntem vioara întâi în guvernare şi e normal să fim atât timp cât avem premierul, avem nouă miniştri”, a mai declarat Rareş Bogdan, vineri seară, la Digi 24.

Acesta a spus şi că, din punctul de vedere al PNL, protocolul rotaţiei din coaliţie va fi respectat, dar şi că, după ce PNL nu va mai avea funcţia de premier, va avea alte funcţii de cheie, cum ar fi Ministerul Transporturilor sau Ministerul Finanţelor Publice.

"Eu vă pot spune că PNL va rămâne în acest parteneriat care sigur că a fost greu. Nu vă închipuiţi că e lapte şi miere, dar învăţăm să convieţuim”, a mai spus Rareş Bogdan, citat de news.ro.

