Raoul, după decizia judecătorilor: A fost o infracțiune în formă continuată

"Acum 5 ani de zile mă pune sfântul și sunt oprit la Aiud, încercam să depășesc, noaptea, un camion care era pe mijlocul drumului, pe dublă linie continuă, pe avarii. Când să îl depășesc, se pune vehiculul în mișcare. Poliția era aproape, îmi ia carnetul, suspendat, eu mai aveam ceva puncte înainte. În două săptămâni cât am condus, s-au adunat niște puncte care au dus la prelungirea duratei în care nu am voie să conduc. Dar cine să știe că înștiințările erau pe adresa din buletin, unde eu nu locuiesc. A fost o eroare de comunicare. Într-adevăr, am fost prins și judecat pentru fapta aceea. Am primit acum 5 ani sentința de închisoare cu suspendare. Un an jumătate de închisoare cu suspendare. N-am primit-o deloc bine vestea asta”, a declarat Raoul la Theo Show, scrie playtech.ro.

"A fost o infracțiune în formă continuată"

"Am fost descris ca fiind recidivist, dar nu e adevărat. La mine a fost o infracțiune în formă continuată. Am condus fără permis și s-a calculat perioada și localitățile. S-au adunat aceste procese, ei vedeau când ajungeau la Poliție că am permisul suspendat. Lucru pe care eu nu îl știam în mod clar, pentru că dacă ei mi-au comunicat asta la adresa la care eu nu stăteam. Știi cum e în justiție, că îl omori din greșeală sau cu voie, tot plătești. Am fost condamnat și la muncă în folosul comunității și am făcut-o. Am făcut în sectorul 3 și 4 la cămine de copii, de bătrâni. Spun asta nu cu mândrie, dar nu mă ascund. Fapta mea, dar nu așa cum a fost descrisă de ziare. Financiar am plătit amenzi”, a continuat artistul.

"Eu am terminat aceste procese, în scurt timp voi conduce din nou, va trebui să dau examen din nou. La ultimul proces, tribunalul mi-a dat amendă. Nu aș fi făcut nimic cu voie să încalc legea, s-a întâmplat, am plătit pentru asta. Sentința definitivă este amendă penală, am trei luni de zile să plătesc o sumă care nu e mică. N-am condus vreo 5 ani de zile pentru acest păcat”, a mai spus Raoul.

"Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec"

"Am avut permisul suspendat, iar eu, recunosc, am continuat să conduc. Când mă oprea poliţia, explicam că nu am permisul la mine, iar ei, fiindcă mă recunoşteau, mă lăsau să plec. Însă, când ajungeau la bază şi mă verificau, constatau că aveam permisul suspendat. Aşa că îmi făceau dosar penal, iar eu nici măcar nu ştiam. Mai mult, toate citaţiile erau transmise la o adresă la care eu nu mai locuiesc de ani de zile. Avocatul meu a făcut muncă de detectiv, ca să găsească toate dosarele penale pe care le aveam, fiindcă eu nu fusesem anunţat de existenţa lor. Am făcut şi muncă în folosul comunităţii, am plătit şi amenzi de zeci de mii de lei... După condamnare, am permisul anulat, aşa că trebuie să dau din nou examen pentru obţinerea lui”, declara Raoul, în urmă cu ceva timp, pentru synews.ro.