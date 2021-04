Raluca Turcan, anunț pentru toți bugetarii. Ce se întâmplă cu salariile și sporurile

Se modifică veniturile bugetarilor. Raluca Turcan, ministru al Muncii, a afirmat că sunt ”inechități crase” și ”dezechilibre uriașe” în sistemul salarial de stat.

”Orice inechitate în sistemul public de salarizare a condus la procese în justiție, recuperări salariale, plăți din urmă” a spus ministrul, la Digi24. ”Când am intrat în mandat, a trebuit să plătim 2 milioane de lei recuperări salariale pentru salariile unor angajați din Minister care au câștigat în instanță” a fost exemplul dat de Raluca Turcan. În plus, a mai spus că sunt multe alte exemple de inechități, cum ar fi: un consilier superior grad 5 dintr-o Primărie are salariu mai mare decât un consilier cu același grad dintr-un minister, apreciind că ”este anormal pe fond”.

Ministrul a afirmat că sunt unele sporuri date pentru toți angajații, ridicând întrebarea ”De ce să nu fie incluse în salariul de bază, dacă sunt pentru toți angajații?”. ”Dacă ajungi să dai un spor să fie pentru condiții excepționale de muncă sau motivațional” a precizat ministrul, care a dat asigurări că nu vor scădea veniturile din Sănătate și Educație: ”Nu va scădea niciun venit nici în Sănătate, nici în Educație”.