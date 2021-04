Raed Arafat, noi declaraţii despre spitalul Foişor. De ce a fost ales ca spital COVID-19 şi de ce s-a întârziat cu evacuarea pacienţilor

"Aş dori să clarific situaţia care a apărut la spitalul Foişor şi să explic exact ce s-a întâmplat. Azi dimineaţă era clar că UPU erau suprasolicitate şi au ajuns la un număr prea mare de pacienţi care au nevoie de oxigen şi internare în spital. Nu erau locuri în Bucureşti, nici la ATI, nici în alte secţii. Nici în zonele limitrofe!

Dimineaţă a sunat la centrul de comandă managerul de la spitalul Sf. Pantelimon care a spus că are 18 pacienţi pe oxigen la secţia de Primiri Urgenţe. Primul pas a fost să găsim locuri, chiar şi la distanţă. La Iaşi am transferat cu ajutorul MApN trei pacienţi. După care doi pacienţi i-am dus la spitalul Gerota, spitalul MAI, care mai avea 3 pacienţi la ATI. Dar era clar că este o soluţie de moment, care nu este suficientă.

Am început să căutăm soluţii care să poată fi rapid implementate şi care să ne permită să creăm capacitate în Bucureşti. Al treilea tir de ATI, care este la Victor Babeş, urma să fie finalizat mâine dimineaţă. Va putea prelua 8-9 pacienţi de ATI. Următoarea soluţie era să desemnăm un spital să ia pacienţi COVID.

Avem două spitale din Bucureşti care sunt complet pentru pacienţi COVID-19, spitalul Sf. Ioan şi Spitalul judeţean Ilfov. Astfel, transformarea încă unui spital în spital COVID-19 putea să impacteze foarte serios cazurile de urgenţă care vin la aceste spitale", a declarat Raed Arafat într-un video postat pe pagina sa de Facebook vineri seară.

De ce a fost ales spitalul Foişor

"Ne-am orientat spre un spital care nu primeşte atât de multe urgenţe, care are operaţii programate, şi care are o secţie ATI cu un număr mai mare de paturi. De asta am ales spitalul Foişor. Are 21 de paturi ATI şi există 200 de paturi cu oxigen. Din acestea, 90 ar putea fi folosite pentru pacienţii cu COVID-19. Am semnat ordinul, acesta a fost avizat şi de ministrul Sănătăţii. Am avut o discuţie cu managerul spitalului şi l-am informat, am informat primarul capitalei care a spus că ne sprijină şi am început procedura de a transforma spitalul în regim de urgenţă. A fost trimisă o echipă DSP care să pregătească spitalul şi să dea autorizaţie. Din păcate, echipa a trebut să ducă din nou muncă de lămurire acolo. Să explice de ce facem asta, să discute cu managerul, să explice tuturor, şi a trecut timpul. Când s-a pus decizia clară că spitalul va fi evacuat, au început să evalueze pacienţii", a declarat Raed Arafat.

Şeful DSU a mai spus că 13 pacienţi au fost transportaţi la alte spitale cu ambulanţa. 67 de pacienţi deja operaţi au fost externaţi, în timp ce alţi 92 au fost reprogramaţi la operaţie.

De ce s-a evacuat spitalul noaptea

"Pentru că orice întârziere pentru noi înseamnă că avem pacienţi care pot ajunge la UPU şi să nu găsească niciun loc de oxigen acolo. Cu cât UPU se blochează, pacienţii pot rămâne în ambulanţe. Nu există o planificare de 3-4 zile aici", a mai spus Arafat.

