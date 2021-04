Spitalul de ortopedie Foişor din Bucureşti este evacuat. Arafat explică de ce devine spital suport COVID-19. Ordinul lui Voiculescu intră în vigoare mâine

Zeci de pacienți sunt evacuați în această seară din Spitalul de ortopedie Foișor din Capitală, relatează Antena 3. O parte dintre pacienți sunt operați recent.

O parte dintre pacienți au fost nevoiți să își cheme rudele pentru a fi luați acasă, iar alți pacienți au fost transportați la alte spitale. Sunt pacienți care au suferit intervenții în urmă cu câteva ore. Aparținătorii pacienților care au fost internați aici așteaptă răspuns.

”Astăzi în jurul orei 18:00 ne-au anunțat. M-a sunat mama că trebuie să venim să o luăm de la spital că se evacuează spitalul, că se va face din seara asta spital COVID-19. Mama a suferit o operație la genunchi, o intervenție chirurgicală care necesită recuperare. I s-a spus că trebuie să țină legătura cu medicul. Şi mă întreb, medicul unde o să o vadă în continuare că este proaspăt operată? Astăzi a fost scoasă de la terapie intensivă, a fost trecută astăzi pe salon și acum trebuie să o luăm acasă. Ne rugăm la Dumnezeu să fie bine și să nu sufere complicații. Sunt revoltată pentru că nu mi se pare normal să te anunțe de pe oră pe alta, că trebuie să vii să o iei acasă.Nu știu sunt încă sub șoc. Nu credeam că o să opresc așa ceva”, a spus fiica unei paciente.

Raed Arafat a explicat situația

"Spitalul Foișor, astăzi, după o analiză a situației din București, s-a luat decizia de transformare a lui în spital pentru COVID. Situația în unitățile de primiri urgențe este serioasă, pentru că astăzi dimineață a trebuit să trimitem pacienți în alte zone, chiar cu un avion militar. Suntem pe cale a de porni al treilea tir de terapie intensivă la 'Babeș' și se lucrează și noaptea ca să fie conectat la curent de la o sursă, alta decât cea la care era conectat, decizie luată pentru siguranță. În UPU mai avem pacienți care necesită terapie intensivă. Sunt îngrijiți și acolo, dar nu pot să rămână acolo, pentru că unitățile respective primesc și alți pacienți care ajung, așa că după analiză, Spitalul Foișor are o secție de terapie intensivă de 21 de paturi și are 200 de paturi pe oxigen. Avea sub jumătate din secția de terapie intensivă ocupată, din care trei sau patru pacienți care necesită, de fapt, transfer în altă parte de terapie intensivă, din ce mi-au zis colegii", a declarat Raed Arafat, în emisiunea Exces de putere, moderată de Adrian Ursu și Oana Zamfir.