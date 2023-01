România Actualități, cel mai ascultat post de radio din ţară

Astfel, Radio România Actualităţi are cea mai mare cotă de piaţă la nivel naţional – 12,7%, rural - 13%, urban – 12,6% și în București – 12,6%.

Valul de iarnă al Studiului de Audienţă Radio a fost realizat în perioada 29 august – 18 decembrie 2022 de către IMAS şi MERCURY RESEARCH.

În cadrul cercetării s-a măsurat audienţa posturilor de radio la nivel naţional, urban, rural şi în municipiul Bucureşti pe baza metodei rememorării audienţei din ziua precedentă (Day After Recall), la care apelează cele mai multe dintre sistemele de măsurare existente pe plan internaţional, metodologie recomandată de EBU (European Broadcasting Union) şi ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research).

