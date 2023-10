Putin admite că profiturile Gazprom „se prăbușesc”, dar declară că își păstrează optimismul

În cadrul aceleași conferințe de presă, președintele rus Vladimir Putin a declarat că refuzul Germaniei de a certifica conducta Nord Stream 2 și de a cumpăra gaz rusesc nu are sens economic pentru Berlin, care plătește, în schimb, mult mai mult pentru gazul natural lichefiat din SUA.

Putin a spus la o conferință de energie de la Moscova că nu poate înțelege de ce Germania este încă pregătită să cumpere gaz rusesc pompat prin Ucraina, dar nu să cumpere gaz prin conducta Nord Stream 2.

Rusia va vinde gaze Chinei la jumătate din preţul cerut din Europa

Se preconizează că tarifele pentru furnizarea gazelor naturale rusești către China prin conductă vor înregistra o scădere graduală în anii următori, ajungând la aproximativ jumătate din prețul practicat de Moscova pentru gazul furnizat în Europa.

De asemenea, exporturile de petrol ale Rusiei sunt aşteptate să scadă anul viitor, potrivit prognozelor economice până în 2026 trimise premierului rus Mihail Mişustin.



Conform acestui document, consultat de Reuters, preţul pentru gazele naturale ruseşti livrate prin conductă Turciei şi Europei este aşteptat să scadă în acest an până la 501,6 dolari pentru 1.000 de metri cubi, pentru a ajunge la 481,7 dolari pe mia de metri cubi în 2024, de la un preţ de 983,8 dolari pe mia de metri cubi în 2022. În cazul gazelor naturale livrate Chinei, preţul este aşteptat să scadă până la o medie de 297,3 dolari pe mia de metri cubi în 2023 şi la 271,6 dolari pe mia de metri cubi în 2024.



Aceste estimări oferă un indiciu cu privire la contractul de 400 de miliarde de dolari, cel mai mare contract semnat vreodată de Gazprom, pentru furnizarea de gaze naturale firmei China National Petroleum Corp. via conducta Power of Serbia. Preţul plătit de China pentru gazele naturale ruseşti livrate prin conductă nu a fost niciodată făcut public de Guvernul de la Moscova sau gigantul rus Gazprom, de la debutul livrărilor în 2019, însă analiştii suspectează de multă vreme că este vorba de un preţ mult mai mic decât cel la care Rusia vinde gaze Europei.



Iarna trecută, Europa a reuşit să depăşească problemele apărute în urma reducerii livrărilor de gaze naturale ruseşti, graţie eforturilor sale de a reduce consumul de energie şi a găsi alţi furnizori, precum vânzătorii de gaze naturale lichefiate.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News