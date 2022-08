PSD vrea să pună pe masa coaliției noi măriri de pensii și salarii. Planul ar fi fost făcut pe la spatele liberalilor

PSD vrea ca salariul minim să fie mărit de la 2.550 de lei la 3.000 de lei, 200 de lei din leafa minimă fiind neimpozitabili. Un al doilea punct este legat de creșterea pensiilor, tot de la 1 ianuarie 2023.

„Noi insistăm pe minimum 10% la pensii. Noi vrem salariul de la 2.550 de lei la 3000 de lei”, a precizat Mihai Tudose, vicepreședinte al PSD, într-o conferință de presă.

La Ministerul Muncii au fost făcute mai multe analize, pe diferite procente pentru creșterea pensiilor. „S-au făcut calcule cu majorări de 8%, 10%, 12% și 15%”, precizează surse din conducerea PSD, pentru Adevărul. PSD înclină spre varianta de 10% sau 12%, dar așteaptă să vadă și părerea liberalilor.

„Eu am spus la început că am venit pe fiecare sector în parte cu propuneri care ne aparțin. Marius Budăi va prezenta și detalia sectorul social într-o conferință separată. E o componentă extrem de importantă pentru noi. Sunt politici la care ținem și noi insistăm”, a transmis Sorin Grindeanu.

Cu toate acestea, Nicolae Ciucă nu a fost încântat de modul în care au procedat colegii din coaliție:

„Ca să putem să asigurăm acest pachet de măsuri sociale trebuie să avem din ce să asigurăm banii necesari pentru a putea să mărim, să majorăm, atât pensiile, cât şi salariile", a afirmat Ciucă într-o conferinţă de presă

PSD pregătește numiri la ANRE și CNA. Scenariul lui Tomac (PMP)

Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, spune că îi e foarte greu să-și dea seama „dacă PSD-ul își va dori, în mod real și onest, să numească în fruntea ANRE un profesionist care să facă față tuturor provocărilor“.

Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a vorbit despre numirile pe care Partidul Social Democrat urmează să le facă la conducerea ANRE și CNA:

„Două numiri importante trebuie făcute în coaliție, în partidul mai mare din coaliție, PSD, căruia îi revine președinția ANRE-ului și a Consiliului Național al Audiovizualului. Sunt două zone de interes, ANRE este poate cea mai importantă agenție în acest moment, iar CNA-ul, dacă ne gândim că președintele acestei instituții va fi la butoane și în 2024, iarăși e zonă de interes“, a precizat Val Vâlcu.

„Este un subiect extrem de important în condițiile în care ANRE-ul a încercat să se sustragă de la explicațiile publice în această perioadă, când el are exact această menire, de a reglementa piața. Pe de altă parte este o instituție mamut și niciodată nu am înțeles de ce are nevoie de atât de mulți oameni. Îmi e foarte greu să-mi dau seama dacă PSD-ul își va dori, în mod real și onest, să numească în fruntea acestei instituții un profesionist care să facă față tuturor provocărilor sau va fi numit un politruc, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, doar pentru a-l mulțumi pe unul dintre liderii politici ai PSD. De preferat ar fi să se găsească o persoană potrivită și capabilă să vină cu soluții pentru crizele prin care trece România.

În ceea ce privește CNA-ul, această instituție, de foarte mult timp, nu mai este nici echitabilă, nici echilibrată în a reglementa piața. De foarte multe ori am văzut decizii absurde, decizii prin care nu se urmărește păstrarea unei abordări echidistante și obiective în raport cu consumatorul final. În acest caz, pe mine mă preocupă publicul tânăr, care este foarte ușor de manipulat, care nu este deloc educat și nici nu a existat o abordare a Consiliului de a încerca, printr-un dialog instituțional, evident, să încurajeze marii producători să aibă producții și pentru această categorie de public, care s-a refugiat în alte zone și nici nu-l mai interesează televiziunea și, uneori, radioul“, a spus Eugen Tomac.

