Europarlamentarul PMP Eugen Tomac a vorbit despre numirile pe care Partidul Social Democrat urmează să le facă la conducerea ANRE și CNA:

„Două numiri importante trebuie făcute în coaliție, în partidul mai mare din coaliție, PSD, căruia îi revine președinția ANRE-ului și a Consiliului Național al Audiovizualului. Sunt două zone de interes, ANRE este poate cea mai importantă agenție în acest moment, iar CNA-ul, dacă ne gândim că președintele acestei instituții va fi la butoane și în 2024, iarăși e zonă de interes“, a precizat Val Vâlcu.

„Este un subiect extrem de important în condițiile în care ANRE-ul a încercat să se sustragă de la explicațiile publice în această perioadă, când el are exact această menire, de a reglementa piața. Pe de altă parte este o instituție mamut și niciodată nu am înțeles de ce are nevoie de atât de mulți oameni. Îmi e foarte greu să-mi dau seama dacă PSD-ul își va dori, în mod real și onest, să numească în fruntea acestei instituții un profesionist care să facă față tuturor provocărilor sau va fi numit un politruc, așa cum s-a întâmplat de foarte multe ori, doar pentru a-l mulțumi pe unul dintre liderii politici ai PSD. De preferat ar fi să se găsească o persoană potrivită și capabilă să vină cu soluții pentru crizele prin care trece România.

În ceea ce privește CNA-ul, această instituție, de foarte mult timp, nu mai este nici echitabilă, nici echilibrată în a reglementa piața. De foarte multe ori am văzut decizii absurde, decizii prin care nu se urmărește păstrarea unei abordări echidistante și obiective în raport cu consumatorul final. În acest caz, pe mine mă preocupă publicul tânăr, care este foarte ușor de manipulat, care nu este deloc educat și nici nu a existat o abordare a Consiliului de a încerca, printr-un dialog instituțional, evident, să încurajeze marii producători să aibă producții și pentru această categorie de public, care s-a refugiat în alte zone și nici nu-l mai interesează televiziunea și, uneori, radioul“, a spus Eugen Tomac.

Tomac: Televiziunea publică a eșuat

„Apropo de educație, ar mai fi de discutat și de televiziunea publică. Nu face nimic pentru a recupera valori naționale, artă. A desființat TVR Cultural...“, a spus Val Vâlcu.

„Televiziunea publică, din păcate, a eșuat de foarte mult timp și, în comparație cu radioul public, care se menține și are producții de foarte bună calitate, televiziunea publică pare că s-a prăbușit atât de mult încât nu-mi dau seama când va avea și echipa, și oamenii pregătiți să o relanseze și transforme în ceea ce este o televiziune publică, o instituție care are menirea de a educa și promova tot ceea ce ne reprezintă ca națiune“, a conchis, la DC News, europarlamentarul Eugen Tomac.

Jumătate din fondurile PNRR nu au fost atrase, mai mult... din Fondurile Structurale puse la dispoziție de UE, România nu a reușit să cheltuie nici măcar un cent. În plus, avem aproape 15 miliarde de euro din bugetul 2014-2020 cu termen limită de absorbție 2023, ”gratis”.

Acestea au fost afirmații pe care președintele PMP, Eugen Tomac, le-a făcut în cadrul emisiunii transmise de DC News și DCNewsTV.

”Nu doar că nu am reușit să atragem banii și nu am reușit să îi angajăm. PNRR-ul este o categorie de resurse pe care le pune UE la dispoziție pentru a ne reveni după criza generată de pandemie. Dar avem Fondurile Structurale de care nu ne-am atins cu un cent și mai avem bani din bugetul 2014-2020 pe care îi putem cheltui până în 2023, și aici mă refer la aproape 15 miliarde de euro bani gratis pe care trebuie să îi promovăm doar prin proiecte. Eu mă uit cu câtă încăpățânare discută unii despre nevoia de a suplimenta... eu nu spun că salariile nu trebuiesc mărite în România, ba da trebuie să avem salarii decente, însă avem nevoie de performanță și nu se face o evaluare onestă bazată pe competență și pe rezultat”, a declarat Eugen Tomac (citește continuarea AICI).

