Tomac (PMP): Rusia a manipulat piața gazului iarna trecută, pentru a pregăti terenul. E nevoie de o decuplare a prețului la energie electrică de cel al gazelor

Cancelarul Austriei, Karl Nehammer, a cerut Uniunii Europene să ia măsuri prin care preţul energiei electrice să fie decuplat de cel al gazelor naturale, a transmis RADOR. În opinia sa, astfel de măsuri pot fi luate doar la nivel comunitar, nu naţional, relatează France Presse.

Europarlamentarul Eugen Tomac, președintele Partidului Mișcarea Populară, a vorbit despre necesitatea scăderii prețului la energie pe întreg teritoriul Uniunii Europene, acesta sugerând că, în opinia sa, Federația Rusă a manipulat creșterea prețului la gaze de iarna trecută:

„Austria cere deconectarea prețului energiei electrice de cel al gazelor. E vreo șansă în această direcție, să fie decuplate cele două prețuri astfel încât factura la curent electric să poată scădea?“, a întrebat Val Vâlcu.

„Da! Mi se pare o abordare corectă cea a Austriei în ceea ce privește această decuplare. În primul rând, dacă ne uităm la istoricul acestei crize, s-a creat în iarna lui 2021, înainte de a începe războiul, sentimentul că avem o criză a gazului, că nu am avea suficient gaz, chestiune pe care a manipulat-o foarte inteligent Federația Rusă, atunci, tocmai pentru a pune presiune și a pregăti oarecum terenul pentru discuțiile ulterioare.

De fapt, noi nu am avut o criză a gazului, ci am avut o criză a prețului la gaz, pentru că s-a speculat foarte mult această chestiune încât prețul a început să urce foarte sus și evident că parte din energia electrică din Europa este produsă pe bază de gaz și de aici s-a menținut acest lanț al scumpirilor, foarte puternic. Evident că nu putem compara energia obținută pe bază de soare sau vânt cu cea produsă pe gaz.“, a precizat europarlamentarul Tomac.

Tomac: Rusia a manipulat piața

„Noi am pus scumpirile de iarna trecută pe seama lăcomiei comercianților, a producătorilor. După pandemie, oamenii încearcă să facă un profit, mă rog. Or, dumneavoastră spuneți că, de fapt, a fost o strategie, au speculat rușii pentru a...“, a spus Val Vâlcu.

„Este convingerea mea că a existat această manipulare a pieței, pentru că nu am avut o criză a gazului, ci am avut o criză a prețului de gaz, iar din acest punct de vedere, evident că lucrurile s-au complicat foarte mult, producția de electricitate fiind strâns legată de consumul de gaz și eu cred că este necesară o reglementare foarte clară. Este clar că Uniunea Europeană are nevoie de o regândire întreagă a procesului de reglementare și mi se pare o propunere pe care trebuie să o ia în calcul statele membre atât în Consiliu, cât și la Comisie. Trebuie să se discute mult mai apăsat acest subiect, pentru că ne costă foarte mult“, a precizat Eugen Tomac.

„Care ar fi termenele în care s-ar putea lua o astfel de decizie?“, a întrebat Val Vâlcu.

„E o chestiune de timp până când se vor hotărî aceste lucruri, pentru că, fiind o decizie aplicată la nivel european, ai nevoie de timp pentru a se consulta toate statele și a veni cu un punct de vedere. Mie mi se pare că această reglementare se impune, tocmai pentru că lucrurile sunt din ce în ce mai apăsătoare din punct de vedere al consumatorului final și noi avem nevoie de clarificări în această zonă. Sunt pentru o reglementare de la zero în ceea ce privește acest subiect“, a conchis, la DC News, Eugen Tomac, președintele PMP.

