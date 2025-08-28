Data publicării:

PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu

Autor: Tiberiu Vasile | Categorie: Politica
Inquam Photos / George Călin
Inquam Photos / George Călin

PSD va veni cu un pachet propriu de măsuri pentru relansarea economiei, a anunțat președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, precizând că documentul urmează să fie prezentat în perioada următoare.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, anunță că formațiunea va veni în scurt timp cu propriul set de măsuri pentru relansare economică, distinct de pachetul guvernamental aflat în lucru. Pachetul 2, a explicat el la Digi24, este aproape încheiat, după săptămâni de armonizare între parteneri, iar direcțiile principale sunt deja asumate intern.

Potrivit lui Grindeanu, dincolo de detaliile tehnice, există în PSD un acord ferm pe zona „tăierii privilegiilor” - de la pensiile magistraților până la restructurarea companiilor de stat. Divergențele țin mai degrabă de integrarea propunerilor venite din partea administrațiilor locale și a structurilor asociative (primari, UNCJR), care trebuie reflectate adecvat în texte, a subliniat liderul social-democrat.

Prezentarea unui set distinct de măsuri al PSD

Referindu-se la stadiul lucrărilor, Grindeanu a punctat că Pachetul 2 este „finalizat în proporție mare”, „fiind agreat într-un procent foarte mare de vreo două – trei săptămâni”. Totodată, el a anunțat prezentarea unui set distinct de măsuri sub sigla PSD:

„Eu ştiu că va trebui să existe şi un pachet pe care eu l-aş denumi "pachet PSD". Dacă vreţi, e un fel de condiţionare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv. În momentul în care facem aşezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistraţi, urmează şi alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliţie, nu trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că eşti acolo, în zonele periculoase, da. Şi acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când eşti la ghişeu, eu nu cred că e un lucru... Şi lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Şi va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun aşa. Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (...) Şi vă anunţ că în mare propunerile noastre, şi l-am anunţat şi pe primul ministru, şi a acceptat acest lucru şi îi mulţumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (...) Săptămâna viitoare”, a precizat liderul interimar al social-democraților.

"Dar nu pot să intervin iarăşi cu criterii care par că stau la mâna unui ministru..."

În ceea ce privește conținutul tehnic, Grindeanu indică, între altele, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și reforma pensiilor magistraților, notând totodată că jalonul privind guvernanța corporativă este bifat. În același registru, el a atras atenția că regulile nu pot depinde de voința unui ministru aflat vremelnic în funcție:

„Toţi suntem de acord. (...) Dar nu pot să intervin iarăşi cu criterii care par că stau la mâna unui ministru. De mâine nu mai e Miruţă ministru la Economie şi o să vină ministru, nu ştiu, de la UDMR. Ce facem?”

Întrebat despre posibile comasări instituționale, Grindeanu a confirmat că subiectul a fost discutat și ar putea fi inclus ulterior: „Da, sunt prevăzute. Nu ştiu dacă vor fi prinse în acest Pachet 2, dar s-a discutat despre ele. Şi vă confirm că s-a discutat despre acest lucru”, conform Agerpres. 

CITEȘTE ȘI: Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan

 

Google News icon  Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News

  Facebook  Twitter  WhatsApp  Email

Comentarii

Pentru a vedea sau a publica comentarii, te rugăm să te autentifici în Facebook.
PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu
28 aug 2025, 08:55
Sebastian Popescu, prima reacție în scandalul în care e acuzat de pedofilie
27 aug 2025, 16:01
Conflict în coaliție. Pucheanu: Nu vă mai uitați în gura lui Miruță, bate câmpii cu grație
27 aug 2025, 14:38
”Pentru asta s-a dus Nicușor Dan la Guvern”. Ce le-ar fi spus liderilor coaliției de guvernare
27 aug 2025, 12:33
Eugen Orlando Teodorovici candidează la Primăria Capitalei
26 aug 2025, 21:32
Pucheanu: Ori primarii sunt luați la mișto, ori în ministere nu contează ministrul, ci decid funcționarii
26 aug 2025, 16:43
ParintiSiPitici.ro
Copiii care sunt lăsați să facă aceste lucruri fără consecințe devin foarte răsfățați și greu de controlat. Specialiștii trag un semnal de alarmă: „Părinții NU trebuie să închidă ochii!”
28 aug 2025, 10:37
Nicușor Dan recunoaște: România nu are acum o strategie adevărată pentru acești români
26 aug 2025, 11:43
Grindeanu, demersuri pentru sprijinul administrațiilor locale. Cu cine s-a întâlnit liderul PSD / foto în articol
25 aug 2025, 17:44
Moșteanu îi răspunde lui Chirieac: De unde bani pentru ca românii să facă patru luni armata
25 aug 2025, 14:52
Pentru prima oară, un lider PNL avertizează USR că face un joc periculos prin conflictul cu PSD. ”Preocupare excesivă pentru imaginea proprie a miniștrilor USR”
25 aug 2025, 11:26
Fost candidat la președinția României, dus la audieri după ce ar fi racolat un minor - Foto în articol
25 aug 2025, 10:50
Semnalul pe care l-a dat Călin Georgescu astăzi către AUR și Guvern. Bogdan Chirieac: E o poartă deschisă. Ar avea un succes uriaș
25 aug 2025, 12:28
Scandalul răsturnării conducerii Romsilva: Ce face astăzi Ministerul condus de Diana Buzoianu
25 aug 2025, 08:34
Donald Trump, întinerit brusc în 4 zile. Chirieac: Mai trebuie să-l vedem cântărind 75 kg. Cum arată acum - FOTO
23 aug 2025, 11:55
Ilie Bolojan, sâmbătă,  în vizită în Republica Moldova
23 aug 2025, 07:51
Incendiul de la uzina de armament din Cugir: Acuzații, controverse și reacția lui Radu Miruță când a fost întrebat dacă un cumnat al său asigură paza
22 aug 2025, 23:00
Se suspendă relațiile dintre orașele Iași - Chișinău, după ce primarul moldovean a fost interzis în Spațiul Schengen
22 aug 2025, 19:22
Șansele lui Călin Georgescu pentru fotoliul Capitalei. Bogdan Chirieac: Ura și frustrarea ating cote foarte greu de gestionat
22 aug 2025, 00:00
Vila din Aviatorilor, care trebuia să-i revină unui ”fost șef al statului român”, dată de Ilie Bolojan spre închiriere
21 aug 2025, 22:07
Ilie Bolojan, noi informații despre legea privind Pilonul II de pensii: Mi-a căzut în brațe
21 aug 2025, 20:01
Piperea acuză o naționalizare mascată a sistemului de pensii private: Opt ani, banii tăi nu mai sunt ai tăi
21 aug 2025, 19:12
Dezvăluiri din PNL: De ce nu se ridică Nicușor Dan la așteptările românilor / video
22 aug 2025, 08:54
Robert Cazanciuc: Trebuie să existe mai mult dialog în cadrul coaliției guvernamentale 
21 aug 2025, 07:54
Călin Georgescu ar putea candida la Primăria Capitalei - Surse
20 aug 2025, 21:59
Mesaj pentru cei care îi pun piedici lui Ilie Bolojan: Acești oameni sunt trădători de țară / video
20 aug 2025, 15:20
Propunerea lui Crin Antonescu referitoare la pensiile magistraților, respinsă de Comisia de muncă. Ștefan Pălărie (USR), precizări
20 aug 2025, 13:09
Traian Băsescu nu primește o casă de la stat. ”Este mult prea mare”
19 aug 2025, 19:46
Imagini inedite cu președintele Nicușor Dan. Cum s-a relaxat într-un hambar, la o nuntă - Foto în articol
19 aug 2025, 17:38
Ce face Nicușor Dan marți, 19 august 2025
19 aug 2025, 11:09
Adevărul din Primăria Generală! Cine are pe mână tot: și banii, și decizia finală. ”Până când nu semnează, nu se întâmplă”
18 aug 2025, 23:31
Unde se află acum Nicușor Dan, alături de familia sa. Vizită surpriză
18 aug 2025, 18:06
Fifor, sfaturi pentru Bolojan: Românii sunt speriați. Încruntați sprânceana acolo unde trebuie
18 aug 2025, 12:56
Nicușor Dan: O veste bună! Agenția de rating Fitch a confirmat ratingul României BBB- cu perspectivă negativă
18 aug 2025, 12:28
România, alături de SUA și Europa, pentru garanții de securitate în Ucraina. Anunțul lui Nicușor Dan
17 aug 2025, 20:02
Ilie Bolojan, interviu pentru Bloomberg: "Riscul de incapacitate de plată este într-adevăr foarte mare"
15 aug 2025, 14:40
Nicușor Dan, absent de la Ziua Marinei, a fost surprins în imagini, cu familia. ”E în perioada de concedii”
15 aug 2025, 13:27
”Misterul” absenței lui Nicușor Dan de la Ziua Marinei. Bogdan Chirieac, ironic, despre locul unde este ”Zeus”. Există un singur câștigător!
15 aug 2025, 11:45
Cătălin Predoiu, mesaj de Ziua Marinei Române: „Securitatea la gurile Dunării și în zona Mării Negre are un rol strategic esențial”
15 aug 2025, 09:38
Silvia Monica Dinică - numită secretar de stat la Ministerul Muncii
15 aug 2025, 07:08
Corneliu Ștefan, atac la decizia premierului Ilie Bolojan: Sufocați de tăierile masive, nu auzim nicio discuție despre soluții concrete pentru a susține dezvoltarea. NIMIC
14 aug 2025, 15:12
Primarii se răscoală împotriva Guvernului Bolojan. Liberalul de Mezzo a răbufnit: Cea mai mare nenorocire. Se blochează țara, punem lacătul pe ea
14 aug 2025, 15:00
Aleșii locali îi spun ”NU” lui Ilie Bolojan: Nu suntem de acord, nu acceptăm măsurile fără nicio alternativă
14 aug 2025, 13:03
Nicușor Dan, prima reacție după videoconferința cu liderii europeni
13 aug 2025, 19:34
Grindeanu, culisele discuției cu Nazare despre cazul multinaționalelor: Nu este suficient!
13 aug 2025, 17:13
Bolojan îi bagă în ședință pe reprezentanţii a peste 30 de instituţii din subordinea Guvernului / Update: De sinecurile din statul român când vă ocupaţi?
13 aug 2025, 10:04
Titus Corlățean, după anunțarea candidaturii la șefia PSD: Partidul reînvie, devine un partid viu și oamenii încep să se manifeste
12 aug 2025, 14:56
Sfântul Ierarh Nifon sărbătorit la Tîrgoviște
12 aug 2025, 09:20
Robert Cazanciuc: Dacă proiectul lui Titus Corlățean nu va reuși, întregul proiect social-democrat din România va eșua
12 aug 2025, 09:04
Cseke Attila, despre reducerea a 40.000 de posturi din administrație
12 aug 2025, 08:13
Condițiile puse de PSD pentru a reveni la masa coaliției de guvernare. Grindeanu, declarații de ultimă oră
11 aug 2025, 14:11
Săgeți otrăvite în coaliție. Virgil Guran, PNL: Sunt deranjați că lucrurile nu mai merg așa cum vor ei
11 aug 2025, 15:33
Cele mai noi știri
acum 18 minute
Cod Galben de caniculă și disconfort termic în vestul țării. ANM, zonele vizate
acum 34 de minute
CFR Călători rămâne fără trenuri: zeci de curse anulate din cauza datoriilor
acum 48 de minute
Divorțul dintre Prințul Charles și Prințesa Diana. 29 de ani de la sfârșitul unui mariaj „de basm”
acum 51 de minute
Cancerul de piele. Investigații de ultimă generație la Galați
acum 54 de minute
Ucraina joacă o carte mare. Milioane de ore cu tactici rusești, aur pentru AI-urile occidentale: Cererea e incredibil de mare. Sunt neprețuite pentru orice țară
acum 1 ora 37 minute
Benfica, FC Bruges, FC Copenhaga și Qarabag, calificate în Liga Campionilor - VIDEO
acum 1 ora 40 minute
Bătaie în Senat între președintele Camerei și un lider al opoziției - VIDEO
acum 1 ora 54 minute
Kim Jong-un, prezent la imensa paradă militară a Chinei. Xi Jinping l-a invitat și pe Vladimir Putin
Cele mai citite știri
pe 27 August 2025
ANAF pune tunurile pe un ”paradis” din România. Pentru venituri de 100.000/an se plătea doar un impozit de 1100 de lei. Schimbare majoră din 2026
pe 27 August 2025
UPDATE: Drept la replică. Reținut pentru 24 de ore! Asta a urmat după îndemnul lui Tănasă (AUR) prin care spunea să refuzăm mâncarea livrată de „muncitori necalificați din Asia și Africa”/video
pe 27 August 2025
Politicienii care se tăvălesc de grija Ucrainei, absenți. “Comunistul” Adrian Năstase, singurul prezent / Imaginea asta face cât 1000 de cuvinte
pe 27 August 2025
Mircea Badea, reacție în cazul livratorului nepalez agresat de un român
pe 27 August 2025
Cine sunt Gabriel Zbârcea și Gabriel Lazurca, propuși de Nicușor Dan la șefia SRI, respectiv SIE - surse/ Alte două nume vehiculate inițial
George Simion face „referendumuri”, dar trece sub tăcere adevărata știre

de Anca Murgoci

SURSA FOTO: INQUAM PHOTOS De ce s-a dus Nicușor Dan pe Valea Sâmbetei. Ce putea face la Cotroceni

de Val Vâlcu

Foto: alamy / Reuters Scenariu de coșmar înainte de întâlnirea din Alaska. Bogdan Chirieac: România, cel mai afectat stat NATO de un eșec al convorbirilor Trump - Putin

de Bogdan Chirieac

vezi arhiva de editoriale

Copyright 2025 SC PRESS MEDIA ELECTRONIC SRL. Toate drepturile rezervate. DCNews Proiect 81431.

Comandă acum o campanie publicitară pe acest site: [email protected]
Mobil
Tabletă
Desktop
pixel