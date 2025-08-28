PSD pregătește un pachet propriu de relansare economică, a anunțat Sorin Grindeanu

PSD va veni cu un pachet propriu de măsuri pentru relansarea economiei, a anunțat președintele interimar al partidului, Sorin Grindeanu, precizând că documentul urmează să fie prezentat în perioada următoare.

Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD, anunță că formațiunea va veni în scurt timp cu propriul set de măsuri pentru relansare economică, distinct de pachetul guvernamental aflat în lucru. Pachetul 2, a explicat el la Digi24, este aproape încheiat, după săptămâni de armonizare între parteneri, iar direcțiile principale sunt deja asumate intern.

Potrivit lui Grindeanu, dincolo de detaliile tehnice, există în PSD un acord ferm pe zona „tăierii privilegiilor” - de la pensiile magistraților până la restructurarea companiilor de stat. Divergențele țin mai degrabă de integrarea propunerilor venite din partea administrațiilor locale și a structurilor asociative (primari, UNCJR), care trebuie reflectate adecvat în texte, a subliniat liderul social-democrat.

Prezentarea unui set distinct de măsuri al PSD

Referindu-se la stadiul lucrărilor, Grindeanu a punctat că Pachetul 2 este „finalizat în proporție mare”, „fiind agreat într-un procent foarte mare de vreo două – trei săptămâni”. Totodată, el a anunțat prezentarea unui set distinct de măsuri sub sigla PSD:

„Eu ştiu că va trebui să existe şi un pachet pe care eu l-aş denumi "pachet PSD". Dacă vreţi, e un fel de condiţionare pe care PSD a făcut-o, dar la modul constructiv. În momentul în care facem aşezări, vă dau un exemplu, pe zona de magistraţi, urmează şi alte zone care beneficiază de aceste pensii speciale, nu o mă convingă niciodată nimeni, cu toate că poate ar fi trebuit să nu verbalizez aceste lucruri, dar le spun că, dacă lucrezi la înmatriculări auto, la Poliţie, nu trebuie să ai pensie specială. A, că mergi în stradă, că mergi în teatrele de război, că eşti acolo, în zonele periculoase, da. Şi acesta este un lucru valabil în toată lumea civilizată. Dar când eşti la ghişeu, eu nu cred că e un lucru... Şi lucrul acesta trebuie să fie clarificat. Şi va fi clarificat în pachetul PSD, dacă pot să-i spun aşa. Dar mai important decât atât, în acel viitor pachet trebuie să avem o componentă de relansare economică. (...) Şi vă anunţ că în mare propunerile noastre, şi l-am anunţat şi pe primul ministru, şi a acceptat acest lucru şi îi mulţumesc, pachetul PSD pe relansare, eu spun că pe finalul săptămânii viitoare va fi terminat. O să îl prezint. (...) Săptămâna viitoare”, a precizat liderul interimar al social-democraților.

"Dar nu pot să intervin iarăşi cu criterii care par că stau la mâna unui ministru..."

În ceea ce privește conținutul tehnic, Grindeanu indică, între altele, reducerea numărului de membri în consiliile de administrație și reforma pensiilor magistraților, notând totodată că jalonul privind guvernanța corporativă este bifat. În același registru, el a atras atenția că regulile nu pot depinde de voința unui ministru aflat vremelnic în funcție:

„Toţi suntem de acord. (...) Dar nu pot să intervin iarăşi cu criterii care par că stau la mâna unui ministru. De mâine nu mai e Miruţă ministru la Economie şi o să vină ministru, nu ştiu, de la UDMR. Ce facem?”

Întrebat despre posibile comasări instituționale, Grindeanu a confirmat că subiectul a fost discutat și ar putea fi inclus ulterior: „Da, sunt prevăzute. Nu ştiu dacă vor fi prinse în acest Pachet 2, dar s-a discutat despre ele. Şi vă confirm că s-a discutat despre acest lucru”, conform Agerpres.

