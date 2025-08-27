Data publicării:

Pe cine ar prefera Grindeanu la Primăria Capitalei. Discuție cu Nicușor Dan

Autor: Darius Muresan
Inquam Photos / Virgil Simonescu
Inquam Photos / Virgil Simonescu

Discuțiile privind Primăria Capitalei au revenit în prim-planul scenei politice, iar președintele PSD, Sorin Grindeanu, a clarificat poziția sa privind strategia coaliției aflate la guvernare.

Subiectul candidaturilor și al alegerilor locale a reapărut în contextul unor tensiuni între USR și PSD. Grindeanu a recunoscut existența acestor discuții, dar a insistat pe necesitatea prioritizării planurilor pentru oraș: „Se încearcă trasarea de anumite tușe electorale înainte de campanie. Am văzut o explozie de sondaje în aceste săptămâni. Pe mine mă interesează înainte de stabilirea unei date, care poate să fie și în această toamnă, că această coaliție este capabilă să aibă un plan pentru București”.

El a subliniat că discuțiile despre persoane sau date nu ar trebui să eclipseze obiectivul principal: „Dacă iar discutăm de persoane și discutăm de data alegerilor, s-ar putea să fie iarăși nu foarte fericită abordarea din perspectiva bucureșteanului. Atunci e mai importantă așezarea de început, legată de planul pentru București, pentru oameni... Decât bătălia între diverși competitori din coaliție”, a mai spus el, la Digi 24.

Consultarea, chiar informală, cu președintele României, a fost considerată de Grindeanu un element necesar, având în vedere experiența acestuia în funcția de primar general al capitalei: „Dar eu cred că consultarea trebuie să existe, chiar și informală, cu președintele României, fiindcă a fost primarul general al capitalei. Și dacă vorbim de proiecte pentru București, cred că ar avea și el însuși ceva de spus, chiar și dacă ar fi să continue anumite lucruri sau să îmbunătățească anumite lucruri care nu i-au ieșit când era primar”.

În ceea ce privește întâlnirile recente ale președintelui cu potențiali candidați, Grindeanu a minimalizat interpretările electorale: „Chestiuni din acestea pot să le cataloghez, dacă vreți, ca și tranzacții electorale. Pentru că tot așa pot să existe poze și cu alți competitori. Eu nu cred că a dorit domnul președinte să tranșeze candidatura. Cred că e mult mai interesat de ceea ce am spus mai devreme, de proiectele pentru București, decât dacă e Drulă sau Ciucu sau Băluță primar general. Asta este părerea mea despre președintele României”.

Referindu-se la experiențele anterioare, cu un candidat comun al coaliției, Grindeanu a admis că „N-a fost nici planul bun și nici persoana”. În ceea ce privește scenariul unei candidaturi PNL-USR, acesta a avertizat că implică o responsabilitate mare pentru coaliție: „Da, e o haltă importantă care s-ar putea transforma în stație. Revenind, și nu trebuie să ne ascundem, e o realitate. Alegerile din București au o vizibilitate foarte mare. Cu tot respectul, nu e egală o campanie pentru Primăria Generală a Bucureștiului cu primăria dintr-o comună din țara aceasta”.

În final, Grindeanu a insistat că prioritatea trebuie să fie planul pentru București: „Trebuie să începem cu planul pentru București, trebuie să începem cu lucrurile pe care le vrem a fi făcute. E o șansă pe care eu cred că bucureștenii n-ar trebui să o rateze. Eu vorbesc de oameni, nu vorbesc de ce vrea PSD, USR și PNL. Și e o șansă pe care n-avem voie să o ratăm”.

