Prunele sau strugurii? Care îngrașă mai mult - Bilic: Suntem tentați să le mâncăm pe săturate. Fac grăsime pe burtă

"Prune sau struguri? Ambele sunt fructe de sezon, dulci și parfumate, pe care suntem tentați să le mâncăm pe săturate! Nu se pune problema dacă sunt sănătoase sau nu, ci care îngrașă mai tare.

În funcție de soi, prunele au un aport caloric de 45-70 cal și un aport de zahăr aprox 10g/100g. De reținut că sunt fructe climacterice, care se coc și după ce au fost culese… și, cu cat sunt mai coapte, cu atât sunt mai dulci. În prune există sorbitol, un alcool de zahăr rezistent la digestie, care are efect laxativ și prebiotic (hrănește flora intestinală din colon). Conțin și fibre solubile și insolubile (pectine și celuloză) care accelerează tranzitul intestinal și previn constipația. La capitolul minerale sunt bogate în potasiu cu rol în hidratare, reglarea tensiunii arteriale și contracția musculară.

"Strugurii sunt campioni la capitolul “dulceață"

Strugurii sunt campioni la capitolul “dulceață”, au 15-20g zahăr și 80-90 cal/100g. Merită să-i lăudăm pentru conținutul de potasiu, magneziu și calciu, sucul de struguri fiind o băutură recomandată în refacerea după efortul fizic intens la sportivi. Strugurii negri sunt renumiți pentru aportul de resveratrol, un antioxidant cu efect protector cardiovascular. De reținut că cea mai eficientă formă de resveratrol există în vinul roșu, nu în sucul de struguri! De unde concluzia că un strop de alcool face bine și la inimă și la dispoziție.

Și prunele și strugurii au efect detox și alcalinizant. Sunt cel mai sănătos și echilibrat desert oferit de natură. Însă, ca orice desert, se mănâncă cu măsură. P. S. Zahărul din fructe, adică fructoza, se transformă în alcool prin fermentație. Și asta se întâmplă fie în butoi, fie în ficatul nostru. Asta pentru cine nu știe că fructele mâncate în exces îngrașă și fac grăsime pe burtă", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Citește și:

Cașcaval sau brânză? Ce să alegi când nu vrei să te îngrași

"Cașcaval sau telemea? Brânzeturile sunt un concentrat din lapte: pentru 1 kg de brânză se folosesc 4-5 litri de lapte, iar pentru 1 kg de cașcaval 6-7 litri. Chiar dacă nu par, brânzeturile sunt produse grase, 25% din compoziția lor e reprezentată de grăsime. Deseori considerăm telemeaua și cașul ca fiind mai puțin periculoase pentru siluetă, față de cașcaval. În realitate, ele sunt la fel de “păcătoase”. Ca volum cele 2 bucăți sunt egale, 350 g fiecare.

E drept, telemeaua are 260 cal/100g, în timp ce cașcavalul are 325 cal. Atenție, când vine vorba de telemea suntem mai generoși și tăiem felia mai groasă, așa că în final ajungem să consumăm același număr de calorii. Porția corectă este de 40-50g pentru telemea și 30-40g pentru cașcaval. Cât înseamnă asta? Mult prea puțin aș zice, cam 2-3 degete. Conținutul lor de grăsime este aproape identic, însă cașcavalul are mai multe calorii și este mai concentrat în proteine (25% față de 15% în telemea).

Ce să alegeți? Telemea pentru pâinea crocantă și salata de roșii, cașcaval pentru sandvișuri. Și oricare dintre ele pentru legume la cuptor, cartofi, paste făinoase sau orez. Cantitatea face diferența, mulțumiți-vă cu o feliuță de brânză sau cașcaval, nu mâncați tot pachetull. Știu, mai mult v-am încurcat, dar ce vina am eu că brânzeturile sunt bune în orice combinație? Plus că asocierea dintre brânză și făinoase are efect antidepresiv garantat. Așa că nu mai contează că ne-am îngrășat, important este să fim bine dispuși", a scris Mihaela Bilic pe Facebook.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmăriți DCNews și pe Google News