Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"
Data actualizării: 09:57 15 Noi 2025 | Data publicării: 09:53 15 Noi 2025

Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"
Autor: Mihai Ciobanu

oameni care traverseaza strada
 

Protest organizat sâmbătă pe DN1, ca semnal de alarmă cu privire la accidentele grave care s-au produs, de-a lungul timpului, în zona unei treceri de pietoni.

Primăria Băneşti organizează, sâmbătă, 15 noiembrie, un protest menit a atrage atenţia autorităţilor cu privire la pericolul uriaş la care sunt supuşi pietonii care sunt nevoiţi să traverseze DN1, după ce pasarela din zonă a fost avariată urmare a unui accident şi nu a mai fost reparată. 

Citiţi şi: Mitul CD-ului atârnat la oglinda retrovizoare care te ajută să păcălești radarul, demontat de Titi Aur

"Dragii mei, urmare a numeroaselor mesaje primite din partea dumneavoastră şi a discuţiilor avute cu toţi consilierii locali, am hotărât împreună să organizăm un protest pașnic pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la numeroasele accidente rutiere petrecute pe trecerea de pietoni de pe DN1.

Cerem Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care administreaza DN1, măsuri urgente:
• să repare pasarela pietonală de pe DN1 care este nefuncţională încă din luna ianuarie;
• să construiască sensul giratoriu de care localitatea are atâta nevoie pentru siguranța cetățenilor.

Punct de întâlnire: sâmbătă dimineața, ora 9:50, vis-a-vis de fostul Post de Control din Bănești, lângă magazin.

La ora 10:00 vom porni pe trotuar, într-un mod pașnic și civilizat, către trecerea de pietoni, pe care o vom traversa, continuând protestul pe sensul de mers către Câmpina.

Vrem doar să putem traversa DN1 în condiţii de siguranţă!

Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni de la Băneşti — nu mai vrem alte tragedii!", a transmis George Stoica, primarul localităţii.

