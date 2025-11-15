Protest pe DN1, sâmbătă: "Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni"

Primăria Băneşti organizează, sâmbătă, 15 noiembrie, un protest menit a atrage atenţia autorităţilor cu privire la pericolul uriaş la care sunt supuşi pietonii care sunt nevoiţi să traverseze DN1, după ce pasarela din zonă a fost avariată urmare a unui accident şi nu a mai fost reparată.

"Dragii mei, urmare a numeroaselor mesaje primite din partea dumneavoastră şi a discuţiilor avute cu toţi consilierii locali, am hotărât împreună să organizăm un protest pașnic pentru a trage un semnal de alarmă cu privire la numeroasele accidente rutiere petrecute pe trecerea de pietoni de pe DN1.

Cerem Companiei Naţionale de Administrare a Infrastructurii Rutiere, care administreaza DN1, măsuri urgente:

• să repare pasarela pietonală de pe DN1 care este nefuncţională încă din luna ianuarie;

• să construiască sensul giratoriu de care localitatea are atâta nevoie pentru siguranța cetățenilor.

Punct de întâlnire: sâmbătă dimineața, ora 9:50, vis-a-vis de fostul Post de Control din Bănești, lângă magazin.

La ora 10:00 vom porni pe trotuar, într-un mod pașnic și civilizat, către trecerea de pietoni, pe care o vom traversa, continuând protestul pe sensul de mers către Câmpina.

Vrem doar să putem traversa DN1 în condiţii de siguranţă!

Prea multe persoane și-au pierdut viața pe trecerea de pietoni de la Băneşti — nu mai vrem alte tragedii!", a transmis George Stoica, primarul localităţii.